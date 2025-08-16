El proselitismo político de Daniel Quintero sigue atacando a empresarios, les llamó ‘la rosca’

La contienda electoral en Colombia empieza a calentarse. Cada aspirante a la Presidencia busca lograr la primera meta, que es la de ser escogido para representar a su partido y llegar así a ser parte de los que finalmente tratarán de conseguir estar en la recta final de las elecciones.

Para ello, empiezan ya a utilizar estrategias que llamen la atención ciudadana y conseguir así sus posibles seguidores.

Entre los colombianos se escucha el clamor generalizado de que cese la polarización y empiecen alianzas que lleven a construir país. Ningún gobernante debería ejercer su participación en elecciones populares, a partir de la exclusión.

No obstante a lo sucedido hasta el momento en Colombia, en donde las empresas, que son una institución reconocida por la Constitución, están siendo señaladas desde la actual administración, el precandidato presidencial, Daniel Quintero, insiste en segregar.

Luego de su aparición en el Congreso de la Andi, envuelto en una bandera de Palestina, continúa en la tónica de atacar al sector empresarial.

En medio del proselitismo político que adelanta en el territorio nacional, llegó a la calle del sabor en Cali. Posteriormente, hizo referencia a la Andi, gremio de empresarios colombianos. “No es con la rosca, es con el pueblo”, fue el mensaje populista que envió.

Justamente, durante el Congreso de la Andi, en donde hubo una amplia participación de voces desde todas las posiciones y filiaciones, Santiago Levy, un panelista internacional, habló de la manera en que la política ha quebrantado la confianza ciudadana.

“Cada cuatro años llegan con promesas de erradicar la pobreza, objetivo que no se concreta”, dijo.