“El próximo domingo los colombianos nos jugaremos el futuro”: Andrés Pastrana

Andrés Pastrana apeló a un video publicado en redes sociales para motivar a todos los ciudadanos a votar en la segunda vuelta y a elegir de manera sensata y honesta.

“El próximo domingo los colombianos nos jugaremos el futuro, pero esta vez no me refiero al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestros padres, y quiero que me escuchen los jóvenes y las mujeres, porque es de un futuro que ya llegó, un futuro que comienza el domingo, un futuro que es el suyo porque, de lo que elijamos ese día, dependerá cómo será la Colombia en la que usted vivirá”, se le escucha decir al exmandatario al inicio del video.

“En esta hora crucial, yo solo tengo una bandera, yo solo tengo una causa y mi causa es Colombia, mi causa es este país maravilloso, es el fruto del aporte de muchas generaciones que nos antecedieron, pero también de la mía y de los jóvenes de todo el rincón del país que luchan por salir adelante”, agregó Pastrana.

Luego le hizo un llamado a cada ciudadano colombiano, para que el domingo 19 de junio vote poniendo al país como su prioridad máxima. “Me siento orgulloso de ser colombiano, de mostrar mi pasaporte en cada país que visito, sé que también usted siente lo mismo, que su corazón se acelera cada vez que piensa en esta patria grande que tenemos. El domingo, cuando vote, piense que la causa es el futuro, que la causa es la prosperidad, que la causa es la libertad, cuando vote, piense que la causa es Colombia”, finalizó Pastrana en su video.

El expresidente ha estado muy atento a estas elecciones presidenciales y por lo tanto sus opiniones han generado comentarios entre la opinión pública, incluso cuando después de la primera vuelta se habló de un posible fraude electoral. También, mediante su cuenta de Twitter, Pastrana se dirigió en su momento con una carta abierta al actual mandatario de los colombianos, Iván Duque, señalando lo visto durante las elecciones del pasado 13 de marzo y advirtiendo sobre un complejo panorama para la primera y segunda vuelta presidencial.

“En la elección del Congreso colombiano se presentó un hecho que ha afectado el curso de la campaña presidencial y puesto en entredicho nuestro sistema democrático: la repentina aparición de un millón o más de votos fantasmas que favorecen en abrumadora mayoría a un solo grupo, el llamado Pacto Histórico”, manifiesta Pastrana en la introducción de su misiva. A renglón seguido, el exmandatario señaló que dichas anomalías “surgieron en la Registraduría, a espaldas del país, en días posteriores al resultado electoral que arrojó el software ‘en tiempo récord’ la misma noche de la votación”.

Pastrana manifestó que tanto el software electoral, provisto por la empresa española Indra, así como la relación de la compañía con el candidato presidencial Gustavo Petro, “han sido puestos en entredicho a lo largo de la campaña”.

“Personalmente, me he visto obligado a interponer infructuosos recursos judiciales en busca de respuestas a la relación de Gustavo Petro y el registrador Alexánder Vega con Indra”, sostiene Pastrana en su carta. Además, manifestó al presidente Duque que ha rogado a su gobierno “verificar la pureza de las elecciones al Congreso mediante el análisis forense del software y de los resultados que este arrojó tras la aparición del misterioso millón o más de votos”.