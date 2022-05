“El pueblo no tiene la culpa de la extradición de Otoniel”: sacerdote de Chigorodó por paro armado

El Clan del Golfo adelanta en varias regiones de Colombia un paro armado como consecuencia de la extradición de alias Otoniel, su principal capo. Hasta el medio día iban más de 30 vehículos incinerados y decenas de municipios bajo amenaza del grupo armado.

El Padre Jorge Weimar Orrego, en Chigorodó, Antioquia, vive el drama de las comunidades que permanecen en el encierro por temor a represalias de la banda criminal.

SEMANA: ¿usted y su pueblo cómo están?

J.O.: Es una situación tensa, no hay nadie en la calle, los servicios de transporte no se prestan, no hay servicio aéreo, no están transitando libremente los ciudadanos por las vías. Hay una amenaza sobre la ciudadanía.

SEMANA: Con este paro del Clan del Golfo, ¿hace cuánto ofreció la última misa?

J.O.: Anoche celebré eucaristía, espero no parar, al menos hasta que vea que no esté poniendo en peligro la integridad física de los feligreses.

SEMANA: ¿El problema es quién va a misa? Le pregunto porque la gente está asustada.

J.O.: En la noche de este jueves celebré eucaristía con seis personas que viven en torno al templo parroquial, unas señoras muy queridas y unos señores que residen alrededor de la iglesia.

SEMANA: Anoche celebró misa con seis personas, ¿hoy cree que llegue el mismo número de fieles? Difícil.

J.O.: Yo estoy esperando que lleguen los mismos, o más, pero la eucaristía así sea con una sola persona, se realiza. Recuerde que así la haga yo solo tiene efecto porque es la oración perfecta que Dios ha hecho para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo.

SEMANA: Si usted sale a la calle ahora, ¿qué encuentra?

J.O.: Salí a la puerta y no había nadie por las calles. A lo lejos se siente un equipo de sonido y no más. Gente en la calle no hay, se oye ladrar a lo lejos un perro. Es un realismo mágico que jamás se pensó vivir. Las consultas médicas fueron aplazadas hasta nueva orden, pero urgencias sí las están prestando. No hay transporte, acá no hay servicio público de buses, pero los mototaxis no trabajan. La gente no tiene cómo llevar un enfermo hasta el hospital. El aeropuerto no está en servicio, los aviones pueden aterrizar, pero no hay quién lleve o saque a la gente de la terminal aérea.

SEMANA: ¿Es justo lo que está pasando por su tierra, la gente encerrada, atemorizada por el paro armado de un Clan del Golfo molesto por la extradición de Otoniel?

J.O: Yo llamaría a la cordura. Esto no le favorece a nadie, no es justo para la gente. En este momento, por ejemplo, en muchos de los municipios no hay gas natural domiciliario y la gente no tiene con qué cocinar en las casas, los fogones de leña ya no existen en esta región urbana, la gente no toda alcanzó a mercar porque se surte diariamente y el paro los cogió desprevenidos. Hay un montón de situaciones que hacen que esto que se está viviendo no sea justo.

SEMANA: Si usted puede enviarles un mensaje al Clan del Golfo, ¿qué les diría?

J.O.: Al Clan del Golfo le diría que esto se sale de toda cordura. Esto no le sirve a la comunidad, les pediría que piensen en sus familiares, en sus vecinos, en las personas que ellos aman y sufren con todo esto porque están en una zozobra ya que no pueden producir, comer, moverse. Es todo lo contrario a lo que puede hacer un ser humano. Yo pienso que es un llamado a ir más allá, a sentarse, a dialogar, a que digan qué quieren, qué pretenden. Pienso que dialogando, desarmando los corazones con el perdón, se puede lograr mucho más. Hay otras instancias que no sea afectar al pueblo, la comunidad no tiene la culpa de muchas cosas: la señora que sale a reciclar diariamente, ¿qué culpa tiene que extraditaran a un señor llamado ‘Otoniel’? ¿Qué culpa tiene el común de la gente? El anciano que sale a rebuscarse para llevar mercados a su casa, la señora que sale a vender sus fritos. Es un llamado a la cordura, a que reflexionen la mayoría de estos muchachos que están en estos grupos y que, supongo, son de clase media baja y han padecido estas cosas en sus hogares. Ellos deben interpretar la dimensión de lo que está ocurriendo.

SEMANA: Por último, Padre usted siempre ha profesado la religión en zonas donde se ha movido el Clan del Golfo y el propio Otoniel, ¿qué tan grande es este grupo armado?

J.O.: No sabría decir qué tan grande es el grupo, pero es increíble que un solo grupo tenga tanto poder de generar miedo y temor entre la población.