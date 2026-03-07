El actuar criminal de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo previo a las elecciones de este 8 de marzo, además de los reiterados anuncios del presidente Gustavo Petro sobre un fraude electoral, tienen en máxima alerta al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública. El ministro Pedro Sánchez reveló detalles de los riesgos que afronta el país y cómo los están contrarrestando.

El ministro Pedro Sánchez reveló que una de las mayores amenazas para las elecciones de este fin de semana son las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Ministro, ¿usted le puede garantizar a los colombianos que no va a haber fraude electoral con el código fuente y con los sistemas de la Registraduría?

Pedro Sánchez: El sistema está blindado totalmente. Con las capacidades que tenemos, estamos monitoreando permanentemente las amenazas e interactuando de manera directa con todas las autoridades cibernéticas. Se activó el PMU cibernético, el cual integra todas las capacidades para blindar ciento por ciento de cualquier ataque que venga de cualquier región y con cualquier otro tipo de interés.

SEMANA: Es decir, ¿el sistema no es vulnerable?

P.S.: Esto ha sido acompañado por la Procuraduría, la Contraloría, la Unión Europea, la MOE y, de alguna manera, permite blindar junto a las capacidades cibernéticas que nosotros hemos ofrecido permanentemente este software electoral. Pero la amenaza siempre persiste; por ello hay que estar alerta para contrarrestarla.

SEMANA: Ministro, en medio de esta campaña de elecciones hemos visto unos hechos que hace mucho no se veían en Colombia: violencia, secuestros, etcétera, contra candidatos. ¿Cómo se puede entender esta situación?

P.S.: La polarización ha elevado enormemente la volatilidad del ambiente, y aún no tenemos toda la información exacta para dar un veredicto de lo que ha ocurrido, pero en este momento creemos que la violencia que se ha generado directamente, excepto el caso de los dos escoltas que fueron masacrados por el cartel del ELN en Arauca; la información que tenemos es que hasta el preliminar es que esa violencia se ha generado por actores diferentes a los grupos armados organizados comúnmente conocidos.

SEMANA: ¿Cuáles han sido las amenazas que ustedes han detectado que puedan afectar las elecciones por acciones de los grupos terroristas?

P.S.: En orden de riesgo, en este momento podrían ser catalogadas como más riesgosas las amenazas que vienen de alias Mordisco. Por ello bombardeamos una posición en el Guaviare, por ello movilizamos una fuerza de despliegue rápido adicional en el Cauca y por ello activamos unidades de fuerza de despliegue rápido en Caquetá. Desafortunadamente, en este último evento nos asesinaron a tres soldados e hirieron a otro, quienes iban a brindar las garantías de seguridad para los votantes y para los candidatos en las elecciones en el área, en un corregimiento que se llama Santo Domingo. La segunda amenaza creemos que es el cartel del ELN, aunque sacó un comunicado diciendo que va a respetar el proceso electoral a partir del 7 de marzo. Eso significa que intentará atentar antes de esa fecha. Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir.

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la jornada electoral en el territorio nacional. Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: ¿Cuál sería el plan de ellos?

P.S.: Esos grupos tienen como objetivo intimidar a través del terror. Vemos que la intención de alias Mordisco es más para mostrar que tienen de alguna manera un poder terrorista y que, por ende, se les debe poner atención. Pero también detrás de ello hay esa intención de, en algunos momentos, constreñir a la población e inducir a que puedan afectar la libertad de elección de las diferentes personas o de los ciudadanos por los candidatos que crean.

SEMANA: ¿Las disidencias de alias Calarcá, que están en negociaciones de paz, tienen el plan de constreñir a la población?

P.S.: Las disidencias de Calarcá están totalmente fracturadas. Podríamos dividirlas en tres grupos. Los que delinquen en el sur del país, que se ve una intención más de tener una influencia delictiva en la población, pero que no pareciera que tuvieran un interés de afectar las elecciones. El otro grupo es el Catatumbo. Allá hay una disputa o una convergencia criminal por las economías a muerte con el cartel del ELN, y ahí estamos actuando nosotros para eliminar estos dos grupos, pero la base de todo ello será eliminar las economías ilícitas. Creemos que ahí no habría una intención tampoco de afectar con actos terroristas o violencia a las elecciones, pero nos preocupa los que están en el área antioqueña, en el Bajo Cauca antioqueño, y que convergen también en el sur de Bolívar.

SEMANA: Organizaciones como la MOE señalan, por ejemplo, que el 30 por ciento de los municipios (376) están en riesgo electoral. ¿Qué responder frente a estos informes?

P.S.: Encontramos que hay 47 sitios en Colombia donde se requiere una acción preventiva institucional, es decir, donde la capacidad de la fuerza pública debe ser desplegada con mayor énfasis. Esos sitios están ubicados en Antioquia, 14 de ellos; Cauca, cinco; Norte de Santander, cuatro. En esos tres departamentos se concentra prácticamente el 50 por ciento de los sitios donde debemos brindar atención. Los otros son Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, César, Santander, Arauca, Magdalena, Caquetá y La Guajira, donde debemos desplegar capacidades diferenciales acordes con el nivel del riesgo.

SEMANA: ¿Para el día de las elecciones cómo va a ser esa vigilancia de la fuerza pública?

P.S.: Lo dividiría en tres niveles, para los cuales hemos desplegado 246.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, drones, antidrones, helicópteros, blindados, todas las capacidades. Y los tres niveles son neutralizar las amenazas de tipo violento, como los grupos armados organizados o las estructuras criminales de alto impacto. La segunda tiene que ver con el tema cibernético, proteger todo el campo de batalla digital. Y el tercero está relacionado con garantizar que no haya delitos electorales. La novedad que puede haber acá es mayor priorización en temas de protección de ataques de drones; segundo, el tema cibernético, y tercero, la motivación de afectar la compra y venta de votos.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿A la fecha tienen cifras de cuántos eventos terroristas han frustrado que tengan que ver con las elecciones?

P.S.: Directamente eventos terroristas a las elecciones, información precisa no tenemos de que haya. El único que habría tal vez en este momento es la incautación en Usme del arsenal o el material bélico la semana pasada, donde está relacionado con el ELN y que muy seguramente era para afectar en el momento de las elecciones.

SEMANA: ¿Cómo va a ser la vigilancia en las zonas de frontera?

P.S.: La clave es la activación de la inteligencia y allí tenemos unos equipos especializados monitoreando permanentemente lo que ocurre en zona fronteriza con capacidades diferenciales. Las zonas fronterizas que tenemos para despliegue de fuerza pública están en Norte de Santander, Arauca, hablando de frontera, y Nariño.

SEMANA: ¿Qué pasó con el caso de La Guajira, el del escolta de la UNP, donde se denunció que fue un montaje de la Policía lo de la compra de votos?

P.S.: La información que tengo clara de la Policía Nacional es que todo lo que se encontró, tal como se encontró en el lugar que se encontró, que ya se conoció en videos y en imágenes, se puso a disposición de las autoridades sin alteración alguna de los mismos elementos encontrados.

SEMANA: Usted señala que las amenazas persisten, ¿eso puede generar que no se puedan desarrollar en algunas zonas?

P.S.: Las elecciones van a ocurrir, se han desplegado todas las capacidades para garantizarlas, pero insisto, depende no solamente de lo que hagan los 410.000 integrantes de la fuerza pública, sino también de lo que hagan los 41 millones de participantes en este evento electoral. Los ciudadanos se pueden comunicar con la línea 157 para denunciar delitos electorales.