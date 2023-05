El sueño premonitorio de hija del piloto de la avioneta que cayó en Caquetá

Olga Vizcaíno, esposa de Hernando Murcia Morales, reveló un sueño premonitorio que habría tenido una de sus hijas. Murcia Morales era el piloto de la compañía Avianline Charter’s, quien manejaba la avioneta que se accidentó en la selva. Murcia falleció en el accidente aéreo.

La joven aseguró a su mamá que se soñó con los niños perdidos en la selva, y uno de ellos le habría asegurado que estaban con vida.

“La niña mayor se soñó con los niños, ella me dijo: ‘mamá, yo me soñé con el niño, me soñé que estaba llorando y él me secó las lágrimas, entonces yo le pregunté si estaba vivo y él me dijo que sí’”, relató la mujer.

El piloto respondía al nombre de Hernando Murcia Morales. - Foto: Tomada de Facebook - Jhon Medina Rojas

Vizcaíno también contó que guardaba las esperanzas de que su esposo estuviera con vida, pero una llamada que él siempre hacía la hizo dudar.

“Ya el lunes no alcanzó a comunicarse con nosotras, por lo que yo extrañé la llamada porque siempre que aterrizaba lo hacía para saber cómo estábamos, siempre estaba pendiente de nosotras; entonces, yo les dije a mis hijas: guardemos las esperanzas, guardemos la fe, confiemos en Dios que todo va a salir bien”, contó Vizcaíno.

Aunque Murcia Morales no sobrevivió, el sueño de su hija habría sido una reveladora premonición, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en la tarde de este miércoles, 17 de mayo, que “después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo. Una alegría para el país”, dijo.

Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2023

Por el momento, se dice que fueron pobladores de esta región los que trasladaron a los menores a una zona apartada.

Entretanto, una vez logren ser montados en un helicóptero del Ejército, lo más probable es que sean llevados para la capital del departamento, Florencia. Allí se realizaría la verificación de derechos para la garantía de los mismos y, por supuesto, se brinda la atención en salud.

También se conoció que la inteligencia de la niña de 13 años, la mayor, fue clave para que tanto ella como los otros pequeños pudieran sobrevivir en condiciones extremas. Según se conoció, ella, en su instinto de supervivencia, se organizó con los otros niños para buscar elementos que les permitieron construir un cambuche.

Con hojas y palos se construyó el improvisado cambuche, que sirvió para que los menores de edad se protegieran de las lluvias y los inclementes cambios climáticos. Entre las pistas halladas por los uniformados se encontraron frutas con mordeduras recientes, tijeras e incluso moñitas con las cuales la niña ató las hojas para ayudar a sostener el cambuche.

El equipo de búsqueda encontró esta fruta al parecer consumida por los menores. - Foto: Suministrada a SEMANA

Durante varios días, los niños estuvieron caminando buscando la forma de salir de la espesa selva y aunque no lo lograron por sus propios medios, sí dejaron pistas importantes.

“Entre los rastros pudimos hallar unas tijeras, una moña y un empaque de la moña, el cual, pues, nos reconfirma la situación de que ellos se encuentren todavía con vida y continuamos los esfuerzos y esperamos que estemos en la dirección correcta”, señaló en su momento el coronel Juan José López, director de Operaciones de la Aeronáutica Civil.

Presunto refugio donde permanecieron los niños. - Foto: A.P.I

De otro lado, los cuerpos que fueron encontrados corresponden a Magdalena Mucutuy Valencia, de 33 años, quien es la madre de los cuatro niños desaparecidos, y Herman Mendoza Hernández, quien era el director de la fundación de profesionales indígenas Yetara. Además de Hernando Murcia Morales, quien es el piloto de la compañía Avianline Charter’s, que alcanzó a reportar fallas en el motor y se declaró en emergencia ante la torre de control.