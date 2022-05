Elecciones 2022 Colombia: así opera el sistema TransMilenio este domingo

Para la jornada de votaciones de este domingo 29 de mayo, el sistema de TransMilenio anunció que tendría varios cambios en su capacidad de oferta para poder apoyar la demanda de usuarios que deben viajar en el sistema para ir a sus puestos de votaciones.

De acuerdo con la entidad, se incrementó la oferta del componente troncal en un 9 % adicional en las zonas de mayor concentración de viajeros, como es Corferias y el norte de la ciudad. El horario será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

¡Recuerda!



Hoy durante la jornada de elecciones, estará habilitada la ruta zonal que podrá conectar a los usuarios desde la estación CAD con Corferias.



Conoce los horarios y paradas en el siguiente link -> https://t.co/1pxgjZbl9v#TransMiTeInforma pic.twitter.com/1kZxTtKxNz — TransMilenio (@TransMilenio) May 29, 2022

También anunció un aumento del 12 % de la oferta adicional en los alimentadores que empezarán a circular desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche.

Además, en el componente zonal se programaron vehículos de refuerzo en las rutas que circulan en la zona de influencia de los puntos de votación de la ciudad, distribuidos en la hora pico de la jornada electoral.

“Adicionalmente, se tendrá programada la ruta especial de Corferias con dos vehículos tipo padrón con capacidad para 80 pasajeros, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y con intervalos de 10 minutos, la cual beneficiará la conexión entre los corredores de la troncal de la NQS, Av. las Américas, Calle 19 y Corferias”, informó TransMilenio.

Hasta el momento, el sistema opera en completa normalidad y no ha reportado novedades.

Si se va a utilizar el transporte público para llegar al puesto de votación, es importante tener presente a qué horas cierran las urnas y así contabilizar el tiempo de desplazamiento.

Oficialmente, las mesas de votación deben cerrarse a las 4:00 p. m. en punto, lo que quiere decir que luego de esa hora nadie podrá votar.

Se debe tener en cuenta que si una persona se encuentra haciendo fila para ingresar al puesto de votación, o está esperando que le entreguen el tarjetón, y el reloj marca las 4:00 p. m. no podrá sufragar.

Solamente podrán hacerlo quienes ya hayan entregado su cédula y recibido el tarjetón, el resto de personas no podrá hacerlo, ya que es obligación de los jurados cerrar las mesas a la hora en punto.

Por ello, la recomendación del Gobierno y las autoridades es llegar con el tiempo suficiente para poder votar con tranquilidad y no ingresar al puesto de votación sobre la hora, porque no se sabe si hay mucha fila o congestión en el ingreso y simplemente no se pueda votar.

Es clave organizar la rutina del día y sacar un espacio para llegar con los minutos suficientes y ejercer el derecho al voto con tranquilidad.

Igualmente, la recomendación de la Registraduría es que los sufragantes consulten previamente cuál es su mesa de votación para llegar directamente al punto y no perder minutos valiosos consultando en las carteleras.

También es importante tener en cuenta la situación climática a la hora de salir a votar, además del transporte a utilizar.

Durante los últimos días ha llovido de manera intermitente en el país y en la mañana de este domingo la mayor parte del territorio nacional inició la jornada con lluvias. En Bogotá, Medellín y Bucaramanga los puestos de votación se abrieron en medio de precipitaciones.

De acuerdo con el Ideam, en la mañana gran parte de las regiones en Colombia tendrían lluvias ligeras y pasajeras, pero la expectativa es que se despejen conforme pasa el día y para la tarde habrá tiempo seco.

“Para Bogotá, durante la última hora en la capital de presenta cielo nublado y lloviznas intermitentes en amplios sectores. Temperatura actual de 12 °C, vientos de dirección variable, con una velocidad de 3,7 km/h y una humedad relativa cercana al 90 %”, afirmó el Ideam en su cuenta de Twitter.