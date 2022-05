Elecciones 2022 Colombia | La tremenda confusión de un ciudadano que viajó, no pudo votar y culpó a la Registraduría

En medio de la desconfianza que existe entre varios sectores durante la jornada electoral de este 29 de mayo, por cuenta de las irregularidades que se registraron el 13 de marzo en los comicios legislativos, se conoce una nueva denuncia.

Jóvenes que fueron citados como jurados electorales indican que la misma Registraduría les está vulnerando su derecho al elegir presidente. “La Registraduría me está negando mi derecho al voto”, dijo con molestia Walter Acosta, un joven que llegó al parque de Usaquén, en el norte de Bogotá, desde las seis de la mañana acudeando a su deber como jurado de votación. Él vive el Manizales y al última hora, dice, la Registraduría reportó en su página que debía estar en una mesa de votación en Bogotá en calidad de jurado.

Según le dijo a SEMANA, periódicamente consulaba el portal web de la entidad. “Hasta hace 8 días no estaba citado y, por cosas de la vida, me dio por mirar hace dos días y vi que era jurado, pero en un departamento diferente al de mi residencia y dónde tenía inscrita mi cédula”, relató el joven, quien compró tiquetes de avión a alto costo por la misma premura del viaje. Al llegar a la mesa se llevó una sorpresa. Le dijeron, según él, que la Registraduría había cambiado de opinión y mediante resolución habían cancelado su labor como jurado, algo de lo que nunca fue notificado según su relato.

La jornada electoral de este 29 de mayo en Corferias (Bogotá) - Foto: Juan Carlos Sierra

De acuerdo con Acosta, adicional a que le dijeron que perdió el viaje, pues ya no sería jurado de votación, le manifestaron que la única forma de votar era en su ciudad de origen, es decir que tendría que devolverse a Manizales, por su cuenta, y tratar de llegar antes de las cuatro de la tarde. En la misma citación de él estaban otros ciudadanos, que buscaron a la Policía Nacional para denunciar lo sucedido. “¿Si yo hice todo lo posible para cumplir con mi deber de ser jurado , porque no me pueden respetar mi derecho al voto ? “, cuestionaron.

La Policía puso en contacto a los denunciantes con la Procuraduría Delegada, tenido en cuenta que la Registraduría no les resolvió el problema. “Es algo muy grave y por eso dejo constancia, todo por cuenta del desorden”, dijo uno de los jóvenes que se sintieron afectados por no poder participar en la elección del próximo presidente de Colombia y mostrando documentos que dan cuenta de cómo, supuestamente, sí fuera jurado de votación y nunca fue notificado de una decisión diferente. La Registraduría no se ha pronunciado frente a este caso particular.

La Misión de Observación de la Unión Europa aseguró que está realizando supervisor sobre la jornada en esta zona de la ciudad, en Usaquén, donde hay 49 puntos de votación y están habilitadas 427 mil personas para votar. Este domingo serán los colombianos los que decidirán qué quieren para el país. Todas las cartas están sobre la mesa. Solo hay que jugarlas en las urnas. Colombia define su destino de los próximos cuatro años. Si este 29 de mayo algún candidato obtiene la mitad más uno de los votos habrá ganado la Presidencia de Colombia. De los contrario habrá una segunda jornada electoral, el 19 de junio de 2022, y allí estarían en contienda únicamente los dos candidatos con mayor votación.

Si las encuestas aciertan, este domingo se vivirá un primer tiempo en la competencia por la Casa de Nariño y los colombianos escogerán a los dos candidatos que se disputarán la presidencia de la república el próximo 19 de junio. Todo esto a menos de que haya una verdadera sorpresa y alguno de los aspirantes logre más del 50 por ciento de los votos en las urnas. Hasta ahora, lo que ha predominado ha sido la incertidumbre. Gustavo Petro llega fuerte a esta elección y con una intención de voto que, pese a todo, no le alcanzaría para ganar en primera vuelta, pero le daría un tiquete seguro a la segunda. Entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández estaría el rival que se enfrentaría a Petro. Sergio Fajardo, por su parte, parece no tener mayor opción.