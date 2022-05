Elecciones 2022: Enrique Gómez denuncia irregularidades en varias regiones

El candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional denunció varias irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral de este domingo.

A través de su cuenta en Twitter señaló que recibió videos sobre hechos que afectaron la normalidad electoral, por lo que pidió a los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades estos hechos.

“Siguen llegando denuncias. Esta es en extremo delicada. Si tienen o saben de delitos electorales, háganos llegar sus evidencias”, indicó tras publicar el video en el que un joven dio a conocer su situación.

Esta persona, quien se identificó como Miguel Escobar, señaló que “en el día de hoy vine a ejercer mi derecho al voto en el colegio San Lucas, mesa 7. Después de hacer todos los procedimientos. Llegué a la mesa y me dijeron que mi cédula ya estaba como si hubiera votado”.

Agregó que “están suplantando mi identidad. Ya votaron con mi nombre. No no pude votar. Me parece muy preocupante lo que se está viviendo en estas elecciones”.

May 29, 2022

En otra denuncia, el candidato presidencial Enrique Gómez publicó un video en el que varias personas le hacen reclamo a una mujer: “Siguen reportando irregularidades. Desde Santa Marta, nos hacen llegar”, señaló.

En la imagen se puede ver a una mujer con una carpeta de cartón en la mano, con la que se tapa el rostro para evitar ser identificada.

“Yo si quiero una explicación de por qué tú tienes aquí una planilla que dice Petro Presidente. Me haces el favor y me das una explicación. Va denunciada. Y toda una veedora”, se escucha decir a una persona que le hace el reclamo.

May 29, 2022

En un tercer trino, el aspirante presidencial recogió una información publicada en la cuenta oficial del Movimiento de Salvación Nacional.

“En extremo delicado lo que denuncian. Debemos cuidar las mesas de votación, cuidar voto a voto. Las tiranías impuestas recientemente se han impuesto manipulando la democracia” señaló.

La publicación señala que: “Denuncia: El hombre de gorra roja en el colegio Marymount de Medellín se le acabó de caer esa carpeta llena con tarjetones ya marcados por Petro, tenía escarapela de alguna entidad y los estaba echando en las urnas”.

May 29, 2022

Cerca de 600 denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones

Entre tanto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, entregó el balance de la jornada electoral, tras señalar que hasta el medio día se registraron 584 denuncias de presuntas irregularidades. 506 han sido en territorio colombiano, ocho en España, seis en Estados Unidos, cuatro en Canadá y otros en varios países.

Bogotá lleva la delantera del mayor número, con 112 quejas. Entre tanto, Antioquia registra 101; Valle, 51; Risaralda, otros 26, y Santander, 25.

De las quejas, 98 son por constreñimiento al sufragante, es decir, el uso de armas o de amenaza por cualquier medio a un ciudadano, para obtener su apoyo o votación en favor de un candidato.

En el balance se registran además 81 casos por intervención en política de servidores públicos, lo que tendrá que entrar a revisar la Procuraduría General de la Nación.

Otras 50 denuncias que han recibido las entidades del Estado son por vigilancia del proceso electoral y 49 por corrupción al sufragante.

De hecho, el ministro Palacios dijo que los casos se están reportando a las autoridades correspondientes, de manera que se pueda dar inicio a las revisiones de verificación e investigaciones, si así se requiere.

“Se han trasladado las quejas a la Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Registraduría y Policía”, dijo el funcionario.

En el balance se informó que hasta el momento, se han impuesto 155 comparendos a personas que han violado la Ley seca implementada.