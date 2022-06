Elecciones 2022 | Este simple descuido podría anular su voto

El empresario Mario Hernández compartió un video en su cuenta de Twitter en el que un jurado de votación explicó una razón por la que se podría anular el voto el próximo domingo 19 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

El jurado mostró que el voto estaba marcado correctamente, pero en el espacio para marcar el voto en blanco hay una pequeña marca, lo que explicó que es causal para anular el sufragio.

Otros motivos para anular el voto, de acuerdo con la Registraduría, es si un tarjetón está marcando a más de dos candidatos presidenciales o vicepresidenciales.

De igual manera sucederá si la marca sale del borde de la casilla que se desea marcar, si el tarjetón es depositado sin haber sido señalado sobre alguno de los candidatos o, si se prefiere, sobre la casilla del voto en blanco. En este punto cabe resaltar que una palabra sobre la imagen de cualquiera de los candidatos, escrita sin salir del borde, será contabilizada como un voto a favor de ese candidato.

Por lo tanto, vale recordar que toda marca que se encuentre dentro del marco que encierre una foto de cualquier candidato, independientemente de cuál sea la seña, será parte activa del conteo de los votos a favor de dicho aspirante.

Es decir, es válido poner una X, un *, un círculo, un chulo y hasta alguna palabra o dibujo sobre el rostro de un contendor electoral.

¿Qué pasa si el voto en blanco les gana en esta segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández?

Así mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que el voto en blanco tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico, es decir, si la mayoría de los votos son a favor del voto en blanco, no se repetirán las elecciones. Contrario si fuera primera vuelta, escenario frente al cual, si gana el voto en blanco, los aspirantes quedarían derrotados y tendrían que presentarse otros a consideración de la ciudadanía.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral.

Además, recordó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de manera independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”. Teniendo en cuenta lo anterior, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

Finalmente, el registrador aclaró cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo. “El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó.

En las elecciones presidenciales de Colombia, el voto en blanco siempre tiene un incremento en la segunda vuelta presidencial (excepto 2014). Este año podría ser el primero en décadas en el que el porcentaje podría incrementarse significativamente. Nunca ha superado el 5 %. El voto en blanco no existe en todo el mundo. Los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de marcar la tarjeta. En Colombia, los votos en blanco son válidos, a diferencia de las tarjetas no marcadas y los sufragios nulos.