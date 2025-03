Ella es Ana María Caballero, joven que estaba desaparecida hace casi dos años y la encontraron incinerada: aterrador relato de su mamá

“De ahí en adelante yo empecé a desesperarme, a buscarla y nada. Fui al mes y tres días a poner la denuncia, porque no me dejaba la familia por temor de que llegara a pasar algo. Yo llamaba a la familia de él y decían que él había dicho que estaban en una finca, que no me apurara que ellos iban a salir. Nunca salieron”, agregó Varón en el portal citado anteriormente.

“A mí el día que me sacaron las pruebas de ADN me dijeron que era una pareja y el 19 de febrero el señor fiscal me da la noticia que no era una pareja, sino seis personas. Entregaron primero el cuerpo del señor - Ubardi Ávila-. Yo empecé a batallar, a batallar, me dirigí a Ibagué, a la Gobernación y busqué ayuda. Una psicóloga me asignó un abogado y ahí fue donde me dieron la triste noticia de la hija”, agregó entre lágrimas Varón, en la entrevista a La Voz mayor del Tolima.