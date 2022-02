Embajador Juan Carlos Pinzón responde a Piedad Córdoba desvirtuando punto por punto su acusación

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, respondió este martes –22 de febrero– tras la denuncia realizada por la excongresista Piedad Córdoba, candidata al Senado por el Pacto Histórico, quien habló de una supuesta extorsión y un plan para extraditarla a Estados Unidos.

Según Córdoba, fue contactada a través de mensajes de WhatsApp y un correo que corresponde a la embajada colombiana en Washington. De acuerdo con su relato, esto ocurrió el pasado 10 de febrero y su interlocutor se presentó como Mario Hernández, funcionario consular, quien le envió un correo en donde se le ofrece un video “que involucra, entre otros, a los embajadores Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordóñez, así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, conspirando para mi extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral”.

Según Córdoba, después de recibir el correo fue contactada nuevamente desde una línea colombiana en la que se le pedía una cita personal para exigirle dinero a cambio del video y evitar acciones judiciales contra ella y su familia. “Esta acción irregular a todas luces representa un hostigamiento en contra de la oposición política y busca intervenir en las elecciones parlamentarias y presidenciales en curso”, expresó.

En respuesta a estas afirmaciones, el embajador Pinzón emitió un comunicado de prensa en el que anunció acciones legales contra Córdoba. Según el diplomático, “se está utilizando y suplantando el nombre de funcionarios serios y profesionales de la embajada” y se está afectando su “buen nombre”. “Esto parece ser una práctica que han utilizado en otros casos”, sostuvo.

Respecto a las denuncias de la candidata al senado, Piedad Córdoba, como siempre cuando hay referencias a mi, respondo de frente con total claridad y transparencia: pic.twitter.com/mEzDR9hzNK — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) February 22, 2022

Igualmente, solicitó de “inmediato a las autoridades en Estados Unidos y Colombia que exploren las IP, y cuentas de los correos electrónicos en mención para llegar a los responsables de este montaje”.

Pinzón negó la existencia del video mencionado por Córdoba en el que supuestamente se fraguó su extradición y “montajes judiciales” en su contra. “No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe”, subrayó.

Además, señaló que “nunca” ha sostenido una reunión con Michael Kozak, exsubsecretario para el hemisferio, durante su tiempo como embajador en Washington, “mucho menos en las últimas 24 horas, y ciertamente nunca en los últimos siete meses”. “Hay que aclarar que el señor Kozak no es subsecretario para el hemisferio desde hace más de un año. No lo ha sido en los períodos en los que he sido embajador de Colombia en Estados Unidos”, dijo.

Finalmente, Pinzón aseguró que la embajada no participa en actividades políticas y lo que hace es contribuir a la realización de elecciones transparentes y sin injerencias de otros países.

“No corresponde a esta Embajada participar en actividades políticas, sino por el contrario presentar las fortalezas de nuestra democracia, solicitar los apoyos para consolidarla y contribuir a elecciones libres, transparentes y sin injerencias externas”, sostuvo.

El comunicado completo del embajador Pinzón:

Respecto a las denuncias de la candidata al senado, Piedad Córdoba, como siempre cuando hay referencias a mi, respondo de frente con total claridad y transparencia. Por lo tanto me permito expresar lo siguiente:

1. Primero, nunca ha sostenido una reunión con el señor Michael Kozak durante mi tiempo como embajador en Washington DC, mucho menos en las últimas 24 horas, y ciertamente nunca en los últimos 7 meses.

2. No conozco a la señora Campers a la que hace referencia el correo.

3. No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe.

4. Hay que aclarar que el señor Kozak no es subsecretario para el hemisferio desde hace más de un año. No lo ha sido en los períodos en los que he sido embajador de Colombia en Estados Unidos.

5. Es claro que el correo en referencia en apócrifo.

6. Solicitaré de inmediato a las autoridades en Estados Unidos y Colombia que exploren las IP, y cuentas de los correos electrónicos en mención para llegar a los responsables de este montaje.

7. En los próximos días entablaré una denuncia penal dado que se está utilizando y suplantando el nombre de funcionarios serios y profesionales de la embajada, así como afectando mi buen nombre. Esto parece ser un práctica que han utilizado en otros casos.

8. No corresponde a esta Embajada participar en actividades políticas, sino por el contrario presentar las fortalezas de nuestra democracia, solicitar los apoyos para consolidarla y contribuir a elecciones libres, transparentes y sin injerencias externas.