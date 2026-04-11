Empresa ligada a red del vicepresidente de Ecopetrol tiene negocios con petroleras

Bayron Triana Arias, vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, fue incluido en una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Junto con su esposa y otros familiares, formarían parte de una red empresarial que ofrece servicios al sector energético.

En su momento, el vicepresidente de la petrolera aseguró que no había conflicto de interés al ser propietario de Enlighten SAS, una compañía consultora en el sector. Pero otras dentro de esa red sí mantienen negocios vigentes con firmas del negocio de hidrocarburos y ligadas a Ecopetrol, lo que vuelve a poner sus vínculos empresariales bajo lupa.

Bayron Triana Arias, vicepresidente de Ecopetrol fue incluido en una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Foto: INSTAGRAM anh_colombia

Es el caso de Julia RD SA ESP, que había fundado su prima María Fernanda Espinel Arias, quien también fue la primera representante legal de Enlighten, antes conocida como JTL Consultores. En 2017, María Fernanda le pasó el 20 por ciento de las acciones de Julia RD a su primo Bayron, quien se convirtió en uno de sus principales accionistas.

Aunque, en papel, Bayron Triana Arias dejó de figurar formalmente en la empresa a comienzos de 2019, su línea de negocio más fuerte sigue suscitando dudas.

Hoy en día, Julia RD es la mayor agregadora de demanda en Colombia. Representa grandes consumidores de energía en el mecanismo de demanda desconectable voluntaria (DDV) a cambio de recursos pactados con los generadores.

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SEMANA conoció denuncias provenientes del círculo de los agregadores de demanda en las que resaltan que, entre los contratos más grandes de Julia RD, figuran importantes empresas petroleras, como Sierracol Energy, Meta Petroleum y la Compañía Española de Petróleos en Colombia.

Este medio tuvo acceso a documentos de XM que revelan los clientes de la empresa y detallan las verificaciones de disponibilidad que se les realizan para medir la capacidad de ahorro de energía en escenarios de escasez, lo que implica acceder a una porción del cargo por confiabilidad, mecanismo de remuneración por garantizar el suministro.

Actualmente, sostienen contratos con Sierracol Energy en Arauca y en Caracara, un bloque petrolero en el que participa Ecopetrol con un 30 por ciento de la operación. Igualmente, presta servicios a Meta Petroleum Corp., que ahora forma parte de Frontera Energy y también se dedica al sector energético, especialmente en materia de petróleo.

Julia RD, empresa en mención y que guarda relación con el caso de Bayron Triana Arias Foto: SEMANA

Mateo Porras, CEO de Julia RD, aseguró que no tiene relación con Enlighten ni con Triana Arias desde marzo de 2019, cuando dejó de ser accionista. Sin embargo, este medio conoció que dos años después, cuando el ahora vicepresidente de Ecopetrol era gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Air-e, la empresa agregadora logró un convenio para reducir el consumo energético de los usuarios.

En imágenes se puede ver cómo Triana Arias participó activamente de este convenio, que beneficiaba a una empresa de la que había sido propietario.“Nosotros tuvimos programas de peak shaving y demanda desconectable voluntaria con otros operadores de la red”, precisó Porras.

En respuesta a SEMANA sobre los contratos en el sector hidrocarburos de Julia RD, Triana Arias aseguró: “Desconozco los contratos que pueda tener Julia RD. No he intervenido en la consecución de los mismos en el sector de petróleo u otros sectores económicos”.

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Por otro lado, frente al convenio que impulsó entre la empresa y Air-e, siendo gerente de la misma, aseguró que Julia RD, al ser líder del sector, era idónea para reducir el consumo de los usuarios. “Dado los altos precios en bolsa y la incapacidad de la demanda para generar esquemas de peak shaving, era necesario crear uno que le hiciera contrapeso a las ofertas de los generadores en la formación del precio de bolsa, a través de un esquema de desconexiones, que le permitiera obtener ingresos a Air-e y les redujera los costos de energía a los usuarios”, indicó.

Cada vez surgen más cuestionamientos sobre la cúpula de Ecopetrol y, en particular, sobre el vicepresidente de Energías para la Transición por sus vínculos con empresas que, al mismo tiempo, ganan protagonismo en el sector.