“En La U somos demócratas y estamos unidos con Fico Gutiérrez”: Dilian Francisca Toro a Petro

Dilian Francisca Toro es una de las lideresas políticas que más abandera la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Desde que La U, el partido que dirige, participó en la coalición Equipo por Colombia, la exgobernadora del Valle aceptó respaldar a quien resultara triunfador, es decir, el candidato presidencial paisa.

Por esto, la directora de La U se molestó este miércoles 4 de mayo cuando Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, celebró la supuesta llegada de varios dirigentes del partido de la unidad a su campaña presidencial.

Petro escribió en su red social Twitter: “Rebelión en el Partido de La U. Senadores y congresistas apoyarán la campaña del cambio por la vida”.

El líder presidencial acompañó su mensaje con un video de Margeris Calderón, una concejal de La U, quien respaldó abiertamente a Petro en una reunión política.

Rrbelión en el partido de la U, senadores y congresistas apoyarán campaña del cambio por la Vida en Colombia. https://t.co/8Dg8xirBrk — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2022

“No sé qué consecuencias pueda tener, pero me arriesgo como mujer que tiene una credencial de La U. Yo le obedezco es al pueblo, a nosotros no nos preguntaron, a las bases no nos consultaron qué pensábamos o por qué lado queríamos que nos fuéramos. Hoy quiero decirles que Margeris Calderón quiere que Francia Márquez sea mi vicepresidenta, y Petro, por la lucha, el pueblo y las bases, sea mi presidente”, manifestó la mujer, quien no es congresista, como la llamó el líder en las encuestas.

El mensaje de Dilian Francisca Toro contra Gustavo Petro - Foto: Autor anónimo

El mensaje de triunfalismo de Petro con La U llamó la atención de Dilian Francisca Toro, quien le respondió este miércoles: “Gustavo, el Partido de La U es de unión, que le apuesta a unir. Dirección y congresistas hemos decidido votar por Federico Gutiérrez en torno a las ideas de cambio responsable. La concejala que te apoya lo hace individualmente, aquí somos demócratas y estamos unidos con Fico”.

Toro juega un papel fundamental en la campaña del candidato de la centroderecha. Además de diseñar estrategias que le permitan a Fico Gutiérrez acercarse a las regiones, ha sido fundamental en tender puentes entre el aspirante y distintos sectores políticos, entre ellos, César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Federico Gutiérrez se reunió con todo el partido de La U en el centro de Bogotá. Las partes acordaron un acuerdo programático. - Foto: Partido de la U

Aunque la respuesta de Toro es contundente, en el Pacto Histórico hacen cuentas internas de algunos congresistas de La U que, pese a la decisión de las directivas del partido, reciben coqueteos por parte de la campaña petrista.

De hecho, en la campaña presidencial de la izquierda no se dan por vencidos y tienen en marcha una estrategia con la que buscan atraer a concejales, diputados, alcaldes y líderes que hacen parte de las bases del Partido Liberal, La U y Cambio Radical, los dos primeros partidos hoy de frente con Federico Gutiérrez.