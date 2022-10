En las tres noticias del día, Juanita Gómez explica cuál es el artículo de la reforma tributaria que tiene inconforme a un sector de la sociedad; y por qué San Andrés es azotada por la naturaleza

Juanita Gómez explica cuáles son las medidas que han tomado el Ideam y las autoridades en la isla de San Andrés tras la llegada de la tormenta tropical Julia. Asimismo, describe por qué un artículo de la reforma tributaria tiene a algunos inconformes, y, por último, destaca cómo las amenazas nucleares del presidente de Rusia llegaron al Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estado del Pentágono.

1. La tormenta tropical Julia en San Andrés

Si bien es cierto que San Andrés ha tenido que vivir episodios devastadores propiciados por la naturaleza, en esta ocasión las autoridades tomaron ciertas medidas para contrarrestar los efectos de la tormenta tropical Julia.

Entre las medidas preventivas que han tomado las autoridades, se encuentra el toque de queda en la isla a partir de este sábado 8 de octubre desde las 6 de la mañana. Mientras que La Guajira desde la 1 de la mañana de este 7 de octubre presenció fuertes lluvias, como el inicio de este fenómeno natural.

Aunque las descargas eléctricas y los fuertes vientos son protagonistas de esta tormenta, el gobernador de la isla, Everth Hawkins Sjogreen, indicó que los vuelos no se detendrán hasta que sea posible, “hasta superar los 32 o 33 nudos” que limiten la capacidad y maniobrabilidad de las aeronaves, y serán ellos los encargados de anunciar la decisión en coordinación con las demás aerolíneas, pero pidió que pronto fueron anunciadas para que los turistas puedan organizarse y evitar “complicar la situación en San Andrés”.

2. Reforma tributaria: impuesto a las iglesias

Los cambios en algunos puntos del proyecto de la reforma tributaria, que fue aprobado en su primer debate, han dejado un descontento en un sector de la sociedad. En algún momento se creyó –porque se dijo– que las iglesias no tendrían que pagar impuestos. Una idea que fue descartada tras su aprobación en su primer debate.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le dijo a SEMANA en el mes de agosto, en una entrevista, que “este es un país que respeta todas las religiones. No nos vamos a meter en eso (...), muchas iglesias tienen más bien falta de dinero. O sea, son poquitas las que tienen exceso de dinero. En su mayoría no son prósperas”, algo que no sucedió.

Sin embargo, algunos otros, como la congresista Katherine Miranda, no dudaron en manifestar su felicidad: “Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que les pone impuestos a las iglesias, es un impuesto a la renta del 20 % para todas las actividades económicas que estén por fuera del rito, culto, beneficencia. Esto es un gran avance, porque si algunas iglesias se comportan como empresas, pues que paguen como empresas”.

No solo esto, hasta las plataformas de entretenimiento como Netflix tendrán que pagar impuestos.

José Antonio OcampoMinistro de Hacienda - Foto: GUILLERMO TORRES

3. Las amenazas nucleares de Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo está acechado por un “Armagedón” nuclear por primera vez desde la Guerra Fría. “No nos hemos enfrentado a un posible Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles” en Cuba en 1962, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos del partido Demócrata en Nueva York.

El presidente Vladimir Putin “no bromea” cuando amenaza con usar armas nucleares para continuar su invasión de Ucrania, agregó Biden. El mandatario hizo inusualmente fuertes comentarios sobre los riesgos creados por las amenazas nucleares de Putin mientras hablaba a partidarios demócratas en la casa de James Murdoch en Manhattan, hijo del magnate de los medios Rupert Murdoch.

No obstante, el Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estado del Pentágono tomó esos anuncios con “mesura”.