En video: así arrancó la persecución al estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en Chapinero

SEMANA conoció las imágenes del interior del Before Club en Bogotá.

Periodista Semana

4 de noviembre de 2025, 6:41 p. m.
Así arrancó la persecución del estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado en Chapinero
Así arrancó la persecución del estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado en Chapinero. | Foto: Suministrada

La Fiscalía recaudó una serie de videos de seguridad, que registran los momentos previos y posteriores al ataque que sufrió Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que fue brutalmente atacado en el sector de Chapinero.

En las imágenes se observa a todos los involucrados en este crimen, tanto a las víctimas como a los responsables de la agresión al estudiante. Son los mismos que luego se ven en los videos de seguridad donde quedó en evidencia el ataque.

El ataque ocurrió en la madrugada del 1.º de noviembre, justo después de las fiestas de Halloween, en el bar Before Club, donde estaban quienes luego se convirtieron en los presuntos responsables. Jaime Esteban Moreno salió del lugar y se reunió con su amigo en la calle 64; allí comenzó el ataque.

“Siendo aproximadamente las 3:20, nos entrábamos junto con mi amigo Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club. Saliendo de allí, íbamos caminando hacia el Oxxo ubicado en la calle 64, cuando un sujeto masculino, el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propinó un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca. Mi amigo, del golpe, se cae al piso”, relató el testigo.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

Las declaraciones de los testigos presenciales se convirtieron en la prueba clave de la participación del único procesado por este ataque: un hombre con el rostro pintado de rojo, como parte de un disfraz, que fue presentado ante un juez de control de garantías. Los testigos dijeron que fue el responsable de golpear de manera brutal al estudiante.

“Era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir. El de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’”, señala el testimonio.

Capturan a estudiante de Los Andes por homicidio de su compañero en una fiesta de Halloween.
Capturan a estudiante de Los Andes por homicidio de su compañero en una fiesta de Halloween. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Tomada de redes sociales)

En audiencia de control de garantía, la Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado y allí mismo presentaron los elementos de prueba contra el señalado responsable.

La Fiscalía solicitó al juez una medida de aseguramiento en centro carcelario, que fue aprobada por considerar que representa un peligro para la sociedad y, por ende, tiene que estar en una cárcel.

