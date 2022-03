En video | Por no recibirle una cerveza, hombre le rompió una botella en la cara a una mujer

Un nuevo caso de agresión en contra de una mujer fue registrado en Santana, Boyacá. La víctima fue agredida con una botella que un desconocido le rompió en su rostro.

De acuerdo con las declaraciones, se trata de una joven llamada Karoll Sofía Duarte Soto que se encontraba en una bodega de panela del municipio. Allí, una dupla de hombres le ofreció cerveza, pero la bebida alcohólica fue rechazada por la mujer porque estaba laborando.

En consecuencia, el acto de Duarte no le gustó mucho a uno de los sujetos y le respondió con la agresión; le pegó con una botella de cerveza en la parte superior de su cuerpo, la violenta acción quedó grabada a través de un video de una cámara de seguridad.

“Él me ve cerca y él empieza hablarme muy cerca y él empieza a decirme que ladrona, que pícara, que perra, que no sé qué, entonces yo lo siento muy encima, porque él está muy encima y para mí era muy incómodo sentirlo así, entonces yo lo empujo y le digo ‘de malas’, y el tipo traía una cerveza en la mano y me la revienta en la cara”, revela Karoll Sofía Duarte en Noticias Caracol.

La fuerza del golpe hizo que el rostro de la víctima sufriera una grave herida que necesitó de una intervención quirúrgica de puntos faciales. En la misma bodega de panela se encontraba la mamá de Duarte y fue ella quien la llevó de urgencias a la clínica.

Karol Duarte es madre cabeza de familia y le dijo al citado medio que su pómulo y cabeza fueron las partes del cuerpo impactadas. “Aquí en el pómulo me cogieron 40 puntos y aquí sobre la cabeza tengo cuatro puntos”, denunció.

Cabe mencionar que en el mismo espacio se encontraban otras mujeres a las que también se les estaba ofreciendo la bebida alcohólica, pero, al parecer, la única agredida fue Duarte. Luego del golpe del sujeto, testigos informaron que salió corriendo y huyó en un vehículo.

Por su parte, el padre de la víctima, Jeffer David Duarte, pide justicia: “El que tenga que pagar que pague porque, pues, eso no es reprochable de que llegue y le dañe la cara a una niña, a una mujer”, manifestó el familiar en Noticias Caracol.

La madre cabeza de familia ya interpuso la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, la entidad investigará si hay otras mujeres que también han sido víctimas de agresión por el hombre.

“Otra mujer me dice que gracias a Dios yo lo demandé, que porque a ella la había golpeado, ella estaba embarazada, la había golpeado borracho y le había hecho perder el bebé”, contó Karoll Sofía Duarte Soto.

De este modo, la Policía activó una ruta de rastreo para hallar al responsable y, a su vez, a medida que el proceso de investigación avanza, buscar alternativas seguras para la víctima.

El coronel Heinar Giovany Puentes, comandante de la Policía de Boyacá, apareció en el citado medio y mencionó que la Fiscalía prioriza este caso de violencia de género “precisamente, para proceder a la judicialización y captura de esta persona que agredió, de manera violenta, a esta mujer”, indicó el funcionario de la fuerza pública.

Por ahora, el agresor se encuentra en libertad y Karoll Sofía Duarte está buscando apoyo para someterse a una cirugía plástica de reconstrucción, continúa en recuperación en su casa que se sitúa en Santana, Boyacá, mientras su familia pide agilidad en el proceso de seguimiento y captura del responsable.