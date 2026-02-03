Lluvias en Colombia

🔴EN VIVO | Fenómeno de La Niña en Colombia: estos son los municipios en alerta roja en el país; siga en directo

La UNGRD alertó por posibles lluvias esta tarde en 15 departamentos, además del Caribe y el Pacífico.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 10:10 p. m.
Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.
Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas sobre territorio colombiano han golpeado a 165 municipios de 15 departamentos, tanto en los litorales Caribe y Pacífico, principalmente en Córdoba, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Guajira.

Los departamentos más afectados por la amenaza de movimientos en masa son Antioquia, donde hay 7.510 familias afectadas en 40 municipios, en los que se declaró la alerta roja.

Asimismo, la situación se presenta en 16 municipios de Chocó; en Nariño y Santander, con 12 cada uno; Cauca, con 11; Cundinamarca y Tolima, con nueve municipios cada uno.

Hacia el mediodía de este martes, 3 de febrero, en Bogotá se realizó un comité nacional para la atención de las emergencias.

Allí, Ricardo Hurtado, subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD, dijo que el foco está principalmente en la situación que ocurre en el departamento de Córdoba.

“Estamos concentrados especialmente en el departamento de Córdoba, donde se están presentando las mayores calamidades, especialmente en el río Sinú, y una especial atención en la represa de Urrá, que tiene una situación bastante crítica”, dijo el funcionario.

“En este momento, todo el Sistema Nacional para la Gestión de Desastres está atento, está movilizado y estamos ayudándole a la población colombiana”, agregó.

El coronel Wilson Eduardo Martínez, comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, anunció la movilización de un batallón desde Malambo para ayudar a la población en Córdoba.

“El Ejército dispuso un pelotón que se desplazará desde Malambo y se integrará con las demás entidades de gestión del riesgo para trabajos de búsqueda y rescate, extracción de personas, ubicación de alojamientos temporales y lo necesario para garantizar la vida, los intereses y los bienes de nuestra comunidad cordobesa”, señaló el oficial.

En Córdoba, las autoridades activaron alerta roja en la cuenca del río Sinú para proteger la vida de las comunidades en los municipios de Tierraalta, Valencia, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica, San Bernardo del Viento, Chimá, Purísima, Momil y la capital Montería.

Siga acá las determinaciones de las autoridades locales:

1:24 p. m.: Santa Marta declara la calamidad pública

“Ante el avance del frente frío, decretamos la calamidad pública y la urgencia manifiesta. Esta decisión nos permite actuar de manera inmediata y atender con rapidez a las familias afectadas. He dado instrucciones a todo el gabinete para estar en territorio, en cada barrio, acompañando a nuestra gente y dando respuesta directa a la emergencia. Lamento profundamente las vidas que se han perdido y las familias que han resultado afectadas. A todas ellas, nuestra solidaridad y apoyo. No están solos. Esta administración estará presente y los respaldará de manera permanente”, dijo el alcalde, Carlos Pinedo Cuello.

Noticia en desarrollo…

