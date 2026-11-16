🔴 EN VIVO | Plan retorno a Bogotá: horarios del pico y placa regional, vías reversibles y estado del tráfico hoy

El puente festivo de la Independencia de Cartagena llega a su último día este lunes, 16 de noviembre, y las autoridades mantienen un operativo especial para atender el regreso de miles de viajeros. La proyección para esta jornada es de 318.926 vehículos que ingresarían a Bogotá, en medio de restricciones, cambios en la circulación y medidas para evitar mayores congestiones.

Pico y Placa Regional en Bogotá: así funcionará el ingreso este lunes festivo 16 de noviembre

Según las estimaciones de las autoridades de movilidad de Cundinamarca, durante el 14 al 16 de noviembre del puente festivo la Alcaldía señala que se movilizarían 2.192.149 vehículos por los peajes de entrada y salida de la capital. De ese total, 1.088.866 corresponderían a desplazamientos de salida y 1.103.283 a recorridos de regreso.

La entidad advirtió que el mayor movimiento hacia Bogotá se espera después de las 4:00 p. m. y durante la noche, por lo que recomendó organizar los desplazamientos con anticipación.

6:40 a.m. Dos corredores tendrán cambios en la circulación

Para facilitar el retorno, las autoridades habilitarán dos vías con circulación reversible. Esta medida consiste en modificar temporalmente el sentido de algunos carriles para dar prioridad al tránsito de vehículos que regresan a la capital.

En la vía La Mesa, el dispositivo funcionará desde Apulo, en el kilómetro 32, hasta el puente Balsillas de Mosquera, en el kilómetro 113. La operación estará activa desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Las autoridades preparan operativos para facilitar el ingreso de vehículos a la ciudad. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Por su parte, en Soacha habrá un reversible entre la avenida Canoas y la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

6:25 a.m. Pico y placa regional: horarios para ingresar a Bogotá

Otra de las medidas que deberán tener presentes los conductores es el pico y placa regional, que funcionará este lunes en los nueve corredores de entrada a Bogotá.

Los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m.

(0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. Después, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., será el turno de los automotores con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

6:00 a.m. Autopista Sur tendrá reducción de carriles

Los viajeros que utilicen la Autopista Sur también deberán contemplar las obras de TransMilenio, que mantienen una reducción de tres a dos carriles entre la entrada a Maiporé y el sector 3M, en sentido de ingreso a Bogotá.

Adicionalmente, habrá monitoreo con drones en puntos como los peajes de Mondoñedo y Chusacá, el corredor Soacha-Maiporé y el tramo Anapoima-La Mesa-La Gran Vía.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.