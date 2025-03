Encuentran “desorientado” al investigador de la Corte Suprema, encargado en el caso de “recomendados” en la Dian

Lo último que supieron de él es que se encontraba en el sector de Quinta Camacho , en el occidente de Bogotá. Poco después de eso no volvió a contestar mensajes.

Tras ser contrapreguntado por el papel de Bonilla, el exdirector de la Dian recordó que ”insistió mucho en que él no le había puesto el chulo a la proposición y que eso había pasado sin aval. El chulo no está en la ley; el traslado presupuestal se hizo con todo el procedimiento para que contara con un aval del MinHacienda. Ese ‘aval implícito’ que dio el ministro es el punto final. Ahí es muy importante que la justicia empiece a conectar estas cosas. No están desconectadas: el escándalo de la UNGRD y el intento constante de infiltración por parte de la Dian”.