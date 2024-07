Encuentros cercanos

El lunes y martes de la próxima semana se llevará a cabo en el Colegio Nueva Granada un evento singular. Representantes de 40 colegios nacionales privados y de uno internacional se reunirán para poner en común las obras sociales en las que están trabajando. Durante estos dos días conferencistas como el ex alcalde Enrique Peñalosa hablarán de la responsabilidad social del sector privado en la construcción de país y otros, como Angela María Fonseca, del Banco Mundial, presentarán estrategias para organizar y conseguir fondos para fundaciones de este tipo. SEMANA conversó con Perla Douer, presidenta del Hogar Nueva Granada y anfitriona de este evento.



SEMANA: ¿De dónde nace la idea de hacer un encuentro de colegios privados y no propiamente para hablar de temas relacionados con la educación si no con la problemática social del país?



Perla Douer: Nos dimos cuenta de que a partir de los colegios era más fácil crear una fundación. En un colegio tú tienes todas las oportunidades, toda la experiencia, las facilidades, tienes las familias a las cuales les puedes solicitar dinero y tienes los estudiantes. La idea no es sólo crear una obra social sino al mismo tiempo generar responsabilidad social en los niños más privilegiados. Cuando nosotros hicimos el Hogar Nueva Granada nos dimos cuenta de que es mucho más fácil que una obra de este tipo funcione y perdure, que cumpla con todos sus objetivos, si hace parte de un colegio.



SEMANA: ¿La obra del Hogar Nueva Granada exactamente en qué consiste?



P.D.: Es un preescolar para 184 niños, que viven en las zonas aledañas al colegio, que funciona desde hace dos años. Tenemos desde estimulación temprana para bebecitos hasta transición para niños de 6 años. Les damos educación, tres comidas diarias, servicios médicos y odontológicos y a los niños más grandes, que estudian media jornada, les damos clases de arte, de música y se les hace un refuerzo escolar. Ha sido una experiencia increíble porque ha unido a la comunidad, a los estudiantes, a las familias. Tenemos hasta extranjeros que vienen al colegio trabajando en esto.



SEMANA: ¿Uno de sus objetivos es crear conciencia social entre los estudiantes?



P.D.: Es igual de importante esto que la obra en sí. Tienen que conocer la realidad del país, no sólo los estudiantes, también los papás. En este momento nosotros tenemos en el Hogar Nueva Granada 84 madres voluntarias, que de otra forma no estarían ayudando ni haciendo nada. En cambio están vinculadas a esta obra porque se les ha dado toda la facilidad de hacerlo.



SEMANA: ¿Este tipo de proyectos están inspirados en la Alianza Educativa que desarrolló el alcalde Enrique Peñalosa?



P.D.: La Alianza Educativa fue que los colegios privados tomaron en concesión la administración de colegios públicos. Sin embargo en este proyecto los niños del colegio no tienen ningún contacto con sus similares del colegio público. Lo nuestro va más allá porque estás involucrando a los estudiantes en el servicio social, tienen contacto una vez al mes.



SEMANA: ¿Por qué este tipo de experiencias, y la oportunidad de compartirlas en un encuentro, son importantes para el país?



P.D.: Hay muchos colegios que están haciendo cosas pero faltan muchísimos más por empezar a hacer algo. Nuestros hijos, que son los hijos privilegiados, van a ser el día de mañana unos líderes con un enfoque muy distinto de la realidad del país.



Para mayor información: encuentrocolegiosprivados@hotmail.com