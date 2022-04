Tik Tak | Entrampamiento, la palabra de moda

María Isabel Rueda pregunta: ¿por qué se mantienen ocultas las grabaciones del hermano de Petro en las cárceles? ¿Y a qué es a lo que le teme la senadora Piedad Córdoba? No nos extrañemos de que lo que siga sea poner de moda otra vez, como en el caso Santrich, la palabra entrampamiento.

Suena el segundo Tik Tak de hoy, lunes 18 de abril, en SEMANA y suena por los lados de las grabaciones en reuniones de cárceles que no han sido publicadas aún y que se han prestado para todo tipo de rumores y de habladurías, porque de que las hay, las hay -como las brujas-.

Por un lado, no se publican por alguna razón desconocida las pruebas de las investigaciones que hicieron ciertos reporteros en La Picota después de la visita del hermano de Gustavo Petro. ¿Por qué este fin de semana se mantuvieron inéditas estas grabaciones y sus autores prefirieron -por lo menos por ahora- no sacar estas grabaciones a la luz pública?

Pero el otro rumor recurrente es el caso de Piedad Córdoba, en este momento en el ojo del huracán por dos lados: uno, por sus nexos con el testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab. Dos, por los líos de su hermano Álvaro Córdoba, pedido en extradición por Estados Unidos por supuestos nexos con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, quien está recluido en una celda de alta seguridad en La Picota.

No sabemos si entre los visitados por el hermano de Petro esté él. Se le acusa por tráfico de cocaína, armas y vínculos con carteles mexicanos de las drogas, se ignora si el hermano de Piedad incluso colaboró con su campaña al Senado por el Pacto Histórico con dinerito.

Lo que ha servido para preguntarse, ¿qué pruebas tienen las autoridades sobre la entrada de dineros del hermano de Piedad provenientes del narcotráfico que podrían haber favorecido a la coalición petrista del Pacto Histórico?

Y la pregunta mayor: ¿será por cuenta de esas pruebas, que no conocemos aún, que pueden incluir grabaciones comprometedoras, que Petro viene diciendo y advirtiendo hace un par de semanas que hay un complot en su contra para meterle dineros calientes a su campaña?

De lo que no hay duda,es de que hay muchas evidencias que la opinión publica aún no conoce. Desde lo que realmente conversó el hermano de Petro con corruptos, paras y narcos en La Picota, y si fue a cambio de promesas de plata y votos, como contrapropuestas de rebaja de penas, hasta las verdaderas relaciones de Piedad Córdoba con las actividades, supuestamente no santas, de su hermano y hasta dónde llega a salpicar esa relación la vinculación de la senadora con el Pacto Histórico, la plataforma presidencial de Gustavo Petro.

No nos extrañemos de que en cualquiera de estos casos se empiece otra vez a poner de moda la palabra entrampamiento para justificar que el hermano de Petro ande por las cárceles visitando a los corruptos y Petro anticipando que planean permear su campaña con el cuento de que le entraron o le infiltraron dineros calientes.

Entrampamiento, la palabra de moda.