L.E.G.: Realmente son muy pocas las actividades restringidas. Hablaría de eventos masivos, conciertos, lo que implique aglomeraciones en espacios cerrados, como las actividades religiosas o los gimnasios, por el riesgo de contagio. Están restringidas las discotecas, y es muy difícil su reapertura en estos momentos. ¿Qué es lo que definitivamente no está permitido? Creer que esto se acabó, creer que ya no hay coronavirus, creer que ya todo pasó. Eso no está permitido. Sería el error más grave que podemos cometer. Tenemos que comportarnos siempre con la conciencia de que el coronavirus sigue entre nosotros. El coronavirus sigue siendo una enfermedad mortal y tenemos que cuidarnos, aunque tengamos la posibilidad de reactivar la vida social, familiar y productiva.

L.E.G.: Esta pandemia ha afectado especialmente a los niños y jóvenes. Los colegios y universidades no podrán funcionar al 100 por ciento todos los días. Pero esto debe ser fruto de un proceso de concertación entre docentes, padres de familia y estudiantes. La idea es que haya un acuerdo sobre cómo se hará esa presencialidad. Esta situación no es idéntica para un colegio de cinco hectáreas o para otro más pequeño, pues las condiciones naturalmente varían.

L.E.G.: Se puede salir libremente a cualquier lugar de Bogotá sin ninguna dificultad, incluso se puede salir de la ciudad porque las vías nacionales a partir del primero de septiembre quedan abiertas y no hay restricciones. El pico y cédula solo rige para las compras en los supermercados, no para salir a hacer deporte o ir a un restaurante, por ejemplo.

SEMANA: ¿Las personas mayores de 70 años tienen alguna restricción?

L.E.G.: Ellos pueden salir, pero deben cuidarse mucho.

SEMANA: ¿Han pensado en volver a la restricción del pico y placa para los carros particulares, con el fin de disminuir los trancones?

L.E.G.: No, y es verdad que vamos a tener congestión vehicular. La reapertura de sectores implica mayor tráfico. Queremos que las personas utilicen su propio vehículo para movilizarse. Eso alivia la carga de pasajeros en el transporte público.

SEMANA: La pandemia le cambió los planes a la Alcaldía. ¿Qué viene para Bogotá a partir de ahora?

L.E.G.: Nosotros teníamos unas prioridades cuando competimos electoralmente y ganamos las elecciones y otras cuando llegamos a la Alcaldía y surgió la pandemia. Lo bueno es que adecuamos el Plan de Desarrollo a esta realidad. Adecuamos no solo los recursos, la proyección de ingresos, sino también las prioridades. ¿Y a qué le pusimos prioridad? Por supuesto, a salvar vidas. Con salud y vida todo se puede recuperar. En Bogotá, a lo largo de esta pandemia, siempre se garantizaron los servicios de salud a todas las personas. A veces es triste ver que algunos, a lo mejor, esperaban un resultado distinto, quizá que el sistema de salud colapsara, o que Corferias colapsara. Gracias al trabajo de los profesionales de la salud, pudimos enfrentar este pico. Ahora debemos iniciar la reactivación económica, con una inversión que supera los 53 billones de pesos, y un plan ambicioso de obras. Los proyectos de infraestructura son grandes generadores de empleo. Esto sumado también a un esfuerzo muy grande de recuperación del tejido empresarial popular, que está muy golpeado por esta pandemia y que será particularmente una de las prioridades de la Secretaría de Gobierno.

SEMANA: Ahora que inicia una nueva fase de reapertura, hay preocupación por la posibilidad de un rebrote. ¿No se descartaría una nueva cuarentena en Bogotá?

L.E.G.: Hay que enfrentar el virus sin que jamás se desborde el sistema hospitalario. Y eso es lo que estamos haciendo en Bogotá. En la ciudad vamos a tener contagios todos los días, vamos a tener personas requiriendo servicios hospitalarios, unidades de cuidados intensivos. Nosotros vamos a garantizar todos los servicios hospitalarios. Tenemos que seguir cuidándonos, hacer un esfuerzo muy grande para que el contagio no se acelere, pero tenemos que ser conscientes de que el coronavirus está presente en Bogotá, sigue matando personas, y hay que ser muy responsables con nuestra propia vida y la de los demás.

SEMANA: En términos políticos usted es el encargado de las relaciones con el Concejo. ¿Cómo está la coalición?

L.E.G.: Nosotros solo tenemos gratitud por la tarea que están haciendo. Los concejales han sido muy responsables, fueron la primera corporación pública en el país en usar la virtualidad para trabajar. Han sido de verdad muy solidarios con la Administración. Hemos construido una relación de trabajo muy constructiva.

SEMANA: En esta nueva normalidad, ¿los funcionarios públicos y los contratistas de la Alcaldía van a volver a las oficinas?

L.E.G.: A todos les pedimos que, en la medida de sus posibilidades, sigan en teletrabajo. Por supuesto, hay actividades que, por su naturaleza, deben hacerse en forma presencial. Pero donde pueda haber teletrabajo, la idea es mantenerlo.

SEMANA: Usted ha actuado como una especie de vicealcalde, un segundo a bordo de la Alcaldía. Personalmente, ¿cómo ha sido esta experiencia de enfrentar la pandemia desde el gobierno?

L.E.G.: Dije en alguna oportunidad que me inscribí al servicio militar y estalló la guerra mundial. La verdad yo solo puedo agradecer lo que estoy haciendo. A mí me apasiona el Estado, me apasiona el servicio público y hoy no me imaginaría en ningún otro lugar que sirviendo a Bogotá y desde este cargo.

SEMANA: La situación económica en la ciudad es muy crítica. ¿Cómo hacer realmente para reactivar la ciudad y contrarrestar indicadores tan preocupantes en materia de desempleo?

L.E.G.: El desempleo es tan terrible que eso nos motiva a impulsar la reactivación de la economía. Pero aquí no es solo abrir tiendas y promover la oferta, sino también la demanda. Es importante generar confianza, darle confianza al consumidor. Si todos ponemos nuestro granito de arena y cumplimos, el próximo año será el de la reactivación.

SEMANA: Para finalizar, en este momento se pondrá a prueba la cultura ciudadana en la ciudad. De cada ciudadano depende la protección de la vida. ¿Cuál es el llamado?

L.E.G.: Ya pasamos el primer pico, que era el más difícil. Y eso fue gracias a todos los que hicieron sacrificios, se cuidaron a sí mismos. Pero el llamado es a que no olvidemos que, a pesar del entusiasmo que nos genera esta nueva realidad para salir, el coronavirus sigue presente. Todos nos debemos cuidar.