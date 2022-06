Envían a la cárcel a la mujer que ahogó a su hijo en una playa de Santa Marta

Un juez de control de garantías ordenó enviar a un centro carcelario a Yenni Alexandra Higuera Casallas, la madre de un bebé que el pasado 3 de abril fue hallado sin vida en la playa de Buritaca, jurisdicción del corregimiento de Guachaca en Santa Marta (Magdalena), por dos personas que transitaban por el lugar.

Las pruebas indican que la mujer de 25 años ingresó al mar con el menor y luego, presuntamente, lo sumergió hasta causarle la muerte. Tras los hechos, salió de la playa y caminó por varias cuadras hasta que se perdió su rastro.

El cuerpo del menor fue hallado el 4 de abril. El dictamen realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el bebé falleció debido a una asfixia causada por sumersión.

El menor fue identificado por su padre, Edwin Guerrero, quien se comunicó con la Policía vía telefónica y logró reconocer prendas del menor y algunos accesorios de Higuera.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea, ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, señaló Samuel Guerrero.

“Supimos que estaba en Santa Marta por las noticias del hallazgo de un niño fallecido, que posteriormente se estableció que era su hijo. De ella no hemos sabido más nada”, contó Zoraida Casalla, madre de la mujer.

Sobre la misma línea, la madre señaló que no se atrevería a dar una hipótesis sobre lo sucedido, pero aseguró que lo único que tiene claro es que Yenni estaba presentando un cuadro de estrés y ansiedad por un lío legal que enfrentaba con su expareja por la custodia de su hijo.

Luego de eso, y a pesar de todos los intentos de la madre por comunicarse con su hija, no consiguió que ella le contestara. Incluso Higuera cerró sus redes sociales y desapareció. “Mi hija me manifestó en la última llamada que estaba lejos y que no iba a permitir que le quitaran el niño, se notaba muy desesperada”.

La mujer, quien fue capturada el pasado miércoles por la Fiscalía General de la Nación, había desaparecido luego de la extraña muerte de su hijo. Higuera tenía una orden de captura emitida por el despacho judicial de la capital del departamento de Magdalena.

Tras varias pesquisas y cruce de información, agentes de la Policía Nacional la ubicaron mientras transitaba por un barrio de la localidad de Puente Aranda en el centro de Bogotá.

En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía General la señaló como responsable del delito de homicidio agravado. Tras la pregunta hecha por el juez del control de garantías la mujer se declaró inocente.

¿Cómo fue la búsqueda?

En un verdadero misterio se convirtió el paradero de la mujer. Después de los trágicos hechos solamente se conocieron una foto y un video borrosos de la mujer caminando descalza deambulando por la carretera Troncal del Caribe, en horas de la noche, aparentemente desorientada.

Poco después se conoció otro video registrado por la cámara de seguridad de un establecimiento en el que se ve a Yenni Higuera bajarse de un taxi ayudada por personal de Buritaca, lugar turístico muy frecuentado en Santa Marta. Se le ve sola, con su bebé en un coche, vestida con traje de playa y caminaba con él.

A finales de abril, los familiares del padre del menor aseguraron que Higuera había sido vista en la localidad de Kennedy, en Bogotá, ciudad de donde es oriunda. La versión fue ratificada por un abogado que se presentó en Santa Marta con un poder en el que consta la representación de Yenni Higuera. De acuerdo con el portal Diario del Magdalena, el jurista manifestó: “Vengo en representación de la señora Yenni Higuera, ella ya apareció y se encuentra en Bogotá”.