Erasmo Zuleta pide ayuda al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia del Clan del Golfo en Córdoba

“Nos atacaron en Montelíbano, Montería, San Pelayo, San Carlos, Cereté, Ciénaga de Oro, Tierralta, y Sahagún. Es lamentable la situación con este tema del Clan del Golfo, pero esto no es nada nuevo. y es un tema con el que venimos luchando”, dijo el gobernador.

El gobernador Zuleta dijo que además de las extorsiones, también se están presentando problemas por el tema de la sustitución de cultivos. “Esto es algo que está en la historia del departamento de Córdoba. Desafortunadamente, por la misma presencia, de quizás del Estado, que no haya permitido realmente no sustituir un cultivo ilícito, sino una economía ilegal. Hoy vemos que esta economía ilegal no solamente está viviendo de las rentas del narcotráfico y microtráfico, sino que ya está en otras actividades como es la extorsión”.