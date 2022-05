“Es ridículo que Petro y Quintero hablen de un golpe de Estado”: Enrique Gómez Martínez

SEMANA: ¿Qué opinión tiene de la suspensión provisional de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría?

ENRIQUE GÓMEZ: Me parece adecuada en el caso de los alcaldes de Medellín e Ibagué. En el caso de Quintero, Petro, Francia Márquez y el señor Alfonso Prada, creen que están por encima de la ley. Yo creo que hay que invitar a la ciudadanía a reflexionar. Esto es lo mismo de antes. ¿Cuál cambio? Es gente que considera que la ley disciplinaria no les aplica y cuando menos uno espera andan buscando fueros extranjeros que no tienen una verdadera soberanía en el país. La suspensión es adecuada, la participación de Quintero fue ostensible, cínica y vergonzosa.

SEMANA: Pero la izquierda dice que Margarita Cabello actúa en unos casos, pero no en otros. Por ejemplo, citan al presidente Iván Duque atacando a Petro y al general Zapateiro, comandante del Ejército, criticando al competidor de la izquierda.

E.G.: Es que esa es la típica manipulación y victimización. El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, tiene que defender la honra militar de la institución y su oficialidad ante un ataque como el que le hizo Petro, absolutamente infundado y carente de pruebas. Lo mismo cuando el presidente se pronunció en defensa de su misión institucional. En cambio, estos otros, Quintero y el alcalde de Ibagué, estaban incitando al voto, algo totalmente prohibido desde hace décadas. Aquí hay personas como el ciudadano Quintero y Petro que se creen que están por encima de la ley, que a ellos no les aplica la legislación, y no se la dejan aplicar. Esa es la clase de gobierno que hacen.

SEMANA: Petro ya habló de un “golpe de Estado”. Lo mismo dijo Daniel Quintero. ¿Qué opina?

E.G.: Ridículo, son de tan mala condición humana que ni siquiera son capaces de aceptar las consecuencias de sus propios actos. Si quería y era tan importante apoyar a un candidato, violando la ley, Quintero debió renunciar a la Alcaldía. ¿Cuál golpe de Estado? Que asuma las consecuencias de sus propios actos con decoro. Todo el mundo se puede equivocar, lo que no se puede permitir es que ciertos funcionarios se equivoquen y le saquen el cuerpo a la vigencia de la ley, se burlen de los ciudadanos y generen más desconfianza con lo público. Las víctimas no son Petro ni Quintero, somos nosotros, la moral, la ética y la ciudadanía.

SEMANA: ¿Cree que esta suspensión temporal es un golpe de opinión a favor de Petro?

E.G.: La pregunta que debemos hacernos es si la actividad precluye los valores. Aquí hemos negociado los valores una y otra vez y hemos corrido la cerca para que estos gobernantes o aspirantes a tiranos sigan haciendo lo que les da la gana. Petro, después del escándalo de las bolsas de dinero, no debió inscribirse como candidato presidencial hasta que no explicara quién le llenaba las bolsas. Yo había pedido la renuncia de Petro ante la oscura y vergonzosa negociación con los narcos, y esta semana ya pidió el perdón para todas las organizaciones criminales, es decir, reconoció que sí había negociado su campaña en un nuevo 8.000.

SEMANA: Usted es abogado. La CIDH se había pronunciado y había afirmado que la Procuraduría no tenía las facultades jurídicas para suspender a un alcalde en ejercicio, así fuera de forma temporal. ¿Qué cree que pase?

E.G.: Me opongo a la interferencia de esa jurisdicción que es completamente parcializada en favor de estos líderes de izquierda en asuntos de derecho interno y sustantivo. Colombia debe empezar a pensar en denunciar esta convención y retirarse de ese foro, como lo ha hecho Nicolás Maduro, el socio de Petro.

SEMANA: Por último, ¿qué cree que pase con Daniel Quintero?

E.G.: Tiene que cumplir con la suspensión. La ley no se negocia, no depende de a quién se le aplique, es una para todos y antes le ha faltado berraquera a la procuradora. Yo pedí la suspensión del registrador Alexander Vega por incompetencia. Ella debió suspenderlo y el país hubiera tenido garantías con un funcionario diferente de cara al 29 de mayo.