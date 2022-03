“Es vergonzoso”: procuradora Margarita Cabello habla sobre la fuga de ‘Matamba’

En la mañana de este viernes 18 de marzo se conoció que las autoridades estaban haciendo una reconteo de presos en la cárcel La Picota, para verificar si Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, el mismo narcotraficante que a punta de millones logró torcer a algunos miembros del Ejército en el sur del país, para que lo dejaran delinquir a sus anchas. Luego de conocerse estos rumores y de buscarlo por todo el penal, finalmente se confirmó su fuga.

Tal fue el escándalo que una alta fuente de la Policía le dijo a SEMANA que ya se había montado un robusto dispositivo con más de 150 hombres para tratar de dar con su paradero.

El hecho desencadenó en que la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunciara la suspensión provisional de sus cargos de 55 dragoneantes que conformaban el cuerpo de custodia y vigilancia de la cárcel La Picota en el turno de la madrugada, cuando ocurrió el hecho.

Al respecto, la funcionaria habló con SEMANA, sobre lo ocurrido.

SEMANA: Procuradora, acaba usted de tomar una decisión muy importante después de la fuga de alias Matamba. ¿Qué la hizo tomar esa decisión y en qué consiste?

Margarita Cabello (M. C.): La decisión se tomó porque realmente me había parecido inaceptable que vuelva a ocurrir lo mismo en la cárcel La Picota, cuando hace 15 o 17 días ocurrió un hecho grave también para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, y pues debíamos estar todos preparados y tomar las medidas adecuadas, para evitar que esto sucediera con tan poco tiempo distancia.

SEMANA: ¿Cómo encontraron ustedes la actuación de la guardia esa noche? ¿Tienen alguna sospecha sobre cómo hicieron esto?

M. C.: Lo que tenemos es la información que recolectamos esta mañana, la cual enviamos a un grupo especializado de la Procuraduría, una comisión. Y, de acuerdo con ellos, lo que en principio tenemos claro es que por lo menos el cuerpo de custodia y vigilancia de turno que estuvo en la madrugada de hoy podría, al parecer, estar involucrado en los hechos irregulares. El cuerpo de custodia y vigilancia está compuesto por esos 55 integrantes.

SEMANA: ¿Todas esas personas van a ser interrogadas, indagadas o tendrán que rendir una versión ante la Procuraduría?

M. C.: Sí, abrimos investigación y ordenamos suspensión, porque este equipo de custodia que estaba ahí era el responsable el cuidado de este habitante.

SEMANA: ¿Y esto es de inmediato cumplimiento?

M. C.: De inmediato cumplimiento hay que notificar, ya estamos en ese proceso, para inmediatamente cumplir la suspensión provisional, la cual se hace para evitar obstrucciones en la investigación.

SEMANA: Lo que es increíble es que ‘Matamba’ salió como “Pedro por su casa” de La Picota...

M. C.: En la versión que es objeto de investigación recopilada, parece que sucedió de esa manera... uniformado y salió tranquilamente, hecho que será de verificación y que consideramos inaceptable. Por eso la contundencia de la medida que estamos tomando.

SEMANA: ¿Por qué a ‘Matamba’ no lo habían extraditado? ¿Qué hacía falta?

M. C.: Ese proceso se lleva a cabo con el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema. En este momento no tengo claridad en qué etapa va, pero estaba en ese proceso, por eso tenía que estar muy bien custodiado y cuidado, porque aún no había terminado el proceso de extradición.

SEMANA: ¿Usted no cree que los trámites de extradición se están demorando más de lo habitual y que se corre ahora un riesgo con Otoniel?

M. C.: Los trámites de extradición son trámites legales. De todos modos, se ejercen con la garantía del debido proceso y son normas legales avaladas constitucionalmente. Son los jueces quienes tienen que estar muy atentos de qué es lo más importante.

Es un trámite de jueces que tiene que estar manejado con las reglas legales y eso hay que respetarlo.

SEMANA: ¿Y lo de Otoniel? ¿En qué está el tema?

M. C.: De acuerdo con la información, a la Procuraduría le acaban de correr traslado para que emita su concepto dentro del proceso de extradición de Otoniel.

Acuérdese que los jueces son las autoridades judiciales de un país como el nuestro, que es un Estado Social de Derecho, que merece confianza. Entonces, se tienen que cumplir con las garantías procesales obligatoriamente.

SEMANA: ¿Y ese proceso, en especial a usted como procuradora, la tiene preocupada? Hemos visto que tiene información muy clara de que ha tenido planes de fuga y todo lo que ha ocurrido...

M. C.: Nosotros estamos ejerciendo nuestra función de visión del concepto que nos toca dar. Son cinco días para emitir, ya lo tenemos preparado.

Ejercemos la misionalidad de intervención de la Procuraduría, la estamos haciendo a cabalidad para que el proceso cumpla con las garantías y se tramite rápidamente.

SEMANA: Una comisión estuvo hoy en La Picota. De acuerdo con lo encontrado allí, ¿qué información preliminar hay de cómo se dio la fuga, a qué hora, de qué manera y demás?

M. C.: Todo eso es materia de investigación. Lo que sabemos es que había un cuerpo de custodia y vigilancia en el turno en la madrugada de hoy, que debía cumplir con su responsabilidad de evitar que la fuga ocurriera, y con esos hechos estamos abriendo investigación, con otros que son motivo de reserva mientras se adelanta la recopilación probatoria suficiente.

Pero igual la decisión es contundente, y nos vamos con toda para trabajar en esto rápidamente, por el lado disciplinario y con la agencia especial acompañando el proceso con el frente de la Fiscalía General de la Nación.

Siempre intervención por un lado en lo penal y disciplinario con lo nuestro directamente.

SEMANA: Lo que sí es muy extraño y preocupa a los colombianos es qué es lo que está pasando en las cárceles del país; digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo?

M. C.: Hace unos días estábamos con la historia de Carlos Mattos, hace un par de años se fugó de manera increíble y cinematográfica la señora Aida Merlano y hay mil historias más. ¿Por qué las cárceles de Colombia viven esto?

La Procuraduría lo que está haciendo es la vigilancia disciplinaria, que haya lugar, actuando con la intervención y siendo competente. Que sea una manera de demostrar que no deben ocurrir nuevamente estas cosas.

Debemos mostrar contundencia, la fuerza de la entidad y su visión disciplinaria, y de intervención, para que no haya ese tipo de problemas.

Además, nosotros tenemos la vigilancia preventiva y estamos llamando mucho la atención para que se tomen las medidas anticipativas y evitar que esto ocurra. Pero hay que mostrar fuerza, resultados y sanciones.

SEMANA: Le deseamos mucha suerte en la investigación y que puedan entregar unos resultados definitivos sobre qué fue lo que pasó, porque esto no se puede permitir. Nos dijeron que Estados Unidos está muy preocupado, porque se trata de un extraditable, y si aquí no se puede cuidar a un extraditable, entonces ¿qué se puede hacer?

M. C.: Por eso digo que es vergonzoso que nos ocurra con 17 días de diferencia, y por eso la contundencia de las actuaciones de los órganos que tenemos la facultad y el poder para hacerlo, ahí es donde tenemos que actuar inmediatamente.

Porque es necesario que se vea que hay una autoridad y un órgano de control como la Procuraduría autónoma e independiente, mostrando la fuerza de su accionar. Por eso, los 55 quedan suspendidos, al igual que el director y el subdirector correspondientes.

Así evitamos incidencias en la prueba y en la actuación que tengamos que hacer a continuación, para poder obtener resultados rápidos.

SEMANA: Finalmente, ¿usted está de acuerdo con acabar el Inpec?

M. C.: No me pregunten si estoy de acuerdo o no, porque hay que tener en cuenta que yo vengo del ministerio, donde luchamos mucho para trabajar para mejorar ese proceso.

Por ahora, como procuradora, estoy de acuerdo en que tenemos que ser fuertes y contundentes en las actuaciones que caigan dentro de infracciones disciplinarias, al igual que en la intervención frente a las acciones penales, que generan este hecho tan grave, el cual afecta la seguridad de la ciudadanía y preocupa a todos los colombianos.