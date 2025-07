“Esas no son pruebas”: Procuraduría pidió excluir un listado de evidencias que presentó la defensa de Nicolás Petro

“Al juicio no se va de pesca”, dijo la Procuraduría al criticar a la defensa de Nicolás Petro por pedir pruebas “que no son pruebas” en el juicio contra el hijo del presidente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/deq5DaeyT7

“La denuncia no es prueba, mirándolo desde esa perspectiva. La denuncia no es prueba, no es un tema de prueba. Repito, la defensa lo solicita como medio de prueba y, por lo tanto, no puede ingresar a juicio, entre otras cosas porque su valor es muy poco, porque es simple y sencillamente la información que un ciudadano que presenta ante la administración de justicia con sus apreciaciones personales”, dijo el procurador Henry Francisco Bustos.