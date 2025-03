Escándalo en Chocó: hombre confesó en vivo que pagó $20 millones para acceder a un contrato

La revelación del hombre

“A mí me tocó entregar. Yo como representante había dado 20 millones de pesos para que me hicieran pasar como operadoro. Ahora no me quieren dar los cupos, lo que tenía. Yo sí sé a quién le entregué. No lo voy a decir. Son los funcionarios de la Secretaría”, dijo el hombre.