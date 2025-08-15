Suscribirse

Nación

Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución

De acuerdo con la denuncia en contra del alto mando militar, este usaba a su esquema de seguridad para trasteos, para que le doblaran la ropa y se la organizaran por colores.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 4:35 p. m.
General Olveiro Pérez
Escándalo en el Ejército: aparece video que deja mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución . | Foto: Suministrada a Semana API

Un nuevo video pone en entredicho al general Olveiro Pérez, actual inspector del Ejército, quien ha sido cuestionado severamente por, presuntamente, hacer uso irregular de su esquema de protección para labores domésticas.

SEMANA conoció un video en el que —de acuerdo con el denunciante— un exintegrante de su esquema de seguridad, aseguró que el general Pérez les ordenó hacer un trasteo a su nueva casa en el sector de Santa Ana, en el norte de Bogotá, en donde tuvieron que organizarle la ropa por colores.

En la imagen se observa varias camisas agrupadas y de fondo a un militar alistándolas para colgarlas en los closets de la nueva vivienda del alto mando militar. La ropa, de acuerdo con la denuncia del uniformado, debía ser organizada por colores.

Es de anotar que el general Pérez está inmerso en un escándalo luego de que varios integrantes de su esquema de seguridad revelaran cómo el oficial y su esposa los ponían a lavar, planchar, hacer el desayuno y otras labores domésticas que no son funciones de un soldado.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, afirmó que los uniformados de la institución continúan con su labor constitucional en la zona rural de Jamundí, para restablecer el orden.
El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, respaldó el nombramiento del general Olveiro Pérez, como inspector del Ejército pese a sus escándalos. | Foto: Juan David Herrera/ El País

Pese a los graves señalamientos en contra del inspector del Ejército, el comandante de la institución, el general Emilio Cardozo, respaldó su nombramiento en el cargo e indicó que Pérez tenía derecho a la defensa. Posición similar acogió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“De forma inmediata se dieron las órdenes pertinentes al señor segundo comandante del Ejército, quien es la autoridad competente para conocer sobre estos hechos por ser el superior jerárquico del oficial general, con el fin que se dé inicio a la acción disciplinaria correspondiente. Lo anterior, en aras de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que al parecer ocurrieron los mismos. Es importante resaltar que las investigaciones obedecen a unos términos de ley con el fin de respetar el debido proceso y llegar a decisiones justas”, dijo en su momento el general Cardozo, comandante del Ejército.

En entrevista con SEMANA, el soldado Bustillos Cárdenas, reveló cómo eran los tratos no militares en la casa del general Pérez y su esposa.

Rueda de prensa Ministro Pedro Sánchez - en Indumil Bogotá 6 agosto 2025
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio espaldarazo al nombramiento del general Olveiro Pérez, como inspector del Ejército. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Cuando yo llegué ahí, pues, a los días de haber llegado, yo no me fui dando de cuenta qué pasaba en el esquema. Por ejemplo, a los demás compañeros, ellos no nos dejaban hablar con nosotros de esquemas de seguridad o con nosotros de escoltas. Segundo, pues, ellos arriba los ponían a barrer, a trapear, a lavar ropa, a cocinar. Y hacer un trasteo que estaban haciendo en ese momento”.

