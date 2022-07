¿Está cantado el nuevo presidente de la Cámara en gobierno Petro? Esto dicen los partidos

La puja por la Presidencia de la Cámara para el primer año legislativo que empieza el 20 de julio continúa y el representante David Racero asegura que están muy cerca de que el Pacto Histórico tenga esa dignidad en la Cámara y en el Senado.

Según el congresista, varios partidos políticos han expresado su respaldo a la posibilidad de ese partido de gobierno esté en las presidencias de las dos corporaciones en el primer año: “Todos los partidos han puesto sobre la mesa sus aspiraciones, no hay un acuerdo definitivo, pero seguimos trabajando en el tema”.

Aseguró que “el Pacto Histórico ratifica que para seguir el lineamiento del presidente electo Gustavo Petro, de que el primer año es el año de las grandes reformas estructurales, el Pacto Histórico debe liderar el primer año en Senado y Cámara”.

En medio de las reuniones que se están adelantando en Bogotá para definir la composición de las mesas directivas, Racero contó que su nombre ha caído bien en varias colectividades y por eso cuenta con un respaldo para asumir la dignidad desde el 20 de julio. “La aspiración, con mi nombre en la mesa, tiene el respaldo del Partido Conservador, de la U, curules de paz y del Partido Comunes”.

Como el Partido Liberal anunció este miércoles que serán partido de Gobierno, se hará una pausa en las conversaciones de las colectividades para encontrarse nuevamente el próximo lunes, ya que los liberales están en un retiro espiritual en el departamento de Risaralda.

Según las cuentas que entregó Racero, el Pacto Histórico tendría 96 votos para sumir la presidencia de la Cámara de Representantes en el primer año.

Sin embargo, varios sectores políticos negaron que ese respaldo sea cierto. Por ejemplo, desde el Partido de la U dicen que no han tomado decisión alguna y que la dirección de la colectividad pidió dejar esa postura para la próxima semana. Así mismo dejaron claro que no se le ha dicho a Racero, de manera oficial, que tendrá un apoyo.

Desde el Partido Liberal también indicaron que las cuentas de Racero no son ciertas y que, de hecho, ellos van a pelear la Presidencia de la Cámara para el primer año y que en el retiro espiritual se está definiendo, entre otros temas, el nombre del postulado para asumir esa dignidad.

En el liberalismo dicen que no es viable que el Pacto Histórico tenga las presidencias de Senado y Cámara, al mismo tiempo porque no habría garantías para todos los sectores políticos y el Congreso podría oficiar como notario de la Casa de Nariño.

Integrantes del Partido Conservador indicaron que tampoco han tomado la decisión porque tienen interés en tener la presidencia de la Cámara en el segundo año, por lo que esperarán a que se definan los acuerdos políticos.

Aunque Racero no mencionó a la Alianza Verde, desde esa colectividad también dijeron que los respaldos anunciados por el congresista no son ciertos. De hecho, el senador electo Ariel Ávila dijo que entregarle todo el poder del Congreso a la Casa de Nariño no es conveniente. “Lo lógico sería es que el Pacto estuviera en la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara, podría estar un partido aliado y en este caso estamos aspirando ser nosotros, que somos los hermanos naturales del Pacto, aunque el Partido Liberal también podría, y en el segundo año se cambia el orden”.

Así las cosas, Racero contaría realmente con el respaldo de los 16 integrantes de las curules de paz y de los cinco representantes del Partido Comunes. Habrá que esperar la reunión del próximo lunes donde habrá decisiones de fondo.