¿Está permitido conducir con gorra en Colombia?, esto dice la ley

No obstante, también hay algunos factores que pueden reducir la visibilidad, pero que pueden ser controlados por los mismos conductores y que, además, podrían derivar en una infracción.

¿Se puede manejar con gorra?

No obstaculizar la visión es fundamental para prevenir accidentes a la hora de manejar. | Foto: Getty Images

Desde la institución indicaron que actualmente no hay una ley que estipule una prohibición que impida manejar con gorra, ya sea en el caso de las motos o los carros. No obstante, las autoridades señalaron que los conductores deben velar por no tener elementos que les obstaculicen la vista.