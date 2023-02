Esta será la suerte que correrán los maestros con la reforma a la salud. Aquí le contamos

En Colombia, los maestros tienen su propio régimen de salud. Y la reforma que propone el presidente Gustavo Petro no tocará el sistema de derechos y beneficios de esta población. Así queda claro en el articulado que presentó el Gobierno. En el artículo 146 se establece lo siguiente:

“Regímenes Exceptuados y Especiales. Los regímenes exceptuados y especiales del Sistema de Salud continuarán regidos por sus disposiciones especiales. El régimen de salud y seguridad social del magisterio continuará vigente, por lo cual se exceptúan de las disposiciones de la presente ley, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 cuyo régimen de salud será el previsto en dicha norma”.

Así, los maestros no sufrirían, en principio, ningún impacto por cuenta de la reforma a la salud que lidera la ministra Carolina Corcho.

5:40 p. m. Gustavo Petro hace su intervención: “no habrá clientes en la salud”

El presidente aseguró que la intención de la nueva reforma a la salud es lograr una atención prioritaria para las personas más vulnerables, focalizada en la prevención de enfermedades y detección temprana para salvar vidas.

El Gobierno nacional reveló que otro de los pilares que integra la iniciativa es el fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud, el cual busca –según el nuevo esquema de salud– robustecer el fundamento de un modelo preventivo y predictivo, pero que “permita la atención de los pacientes en los niveles de complejidad de las redes integrales e integradas de servicios en salud”.

A renglón seguido, la reforma tiene como objetivo fortalecer los hospitales públicos, “no como empresas, sino como instituciones de salud del Estado, cuyo objetivo no es la rentabilidad financiera, sino la rentabilidad social”, explicó el Gobierno nacional.

Explicó que cada persona se afiliará a un CAP y cada persona quedará con su centro de atención primaria. “Pueden ir allí a ser atendidos o los médicos y enfermeras del lugar irán a tu casa para ser atendidos”, dijo.

Agregó que cuando se diagnostique la enfermedad, en un segundo nivel, las personas podrán entrar en una red a donde los funcionarios del CAP podrán remitir.

El primer mandatario despejó la principal duda que había sobre la reforma y es si las EPS podrán seguir con el rol que tienen actualmente. El presidente aseguró que en su reforma “no habrá intermediación de los recursos”. Aseguró que ese modelo ha quebrado muchos hospitales y consultorios. “Ingentes recursos de la salud se fueron esfumando así”, dijo.

Agregó que “hoy no tendremos eso, si este proyecto de la salud se vuelve ley”. Pero aclaró que “el dinero público se manejará por lo público”. Y que esas compañías pueden organizarse para tener Centro de Atención Primaria privados.

“No habrá más clientes en la salud. Las personas serán personas”, dijo. Agregó que están pensando en un sistema mixto, que permite la presencia privada, pero que el objetivo central no es la “codicia”.

“Esa es la gran diferencia y por eso rompemos una fase de cómo se han llevado las cosas en Colombia”, recalcó.

5:30 p. m. Representantes de la sociedad civil le hacen entrega al presidente Petro el articulado de la reforma

Un grupo nutrido de líderes de diferentes organizaciones de pacientes, médicos y comunidades le hacen entrega al primer mandatario el texto de la reforma a la salud. Cada uno hizo público un breve mensaje con los deseos para esta iniciativa.

5:20 p. m. La ministra presenta cinco puntos esenciales de la reforma a la Salud

Durante la intervención desde la Plaza de Armas, Corcho aseguró que “se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud, para que de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional, restableciendo este derecho en los territorios dispersos”, empezó diciendo la ministra. Agregó que para que funcione es necesario el acompañamiento de la sociedad civil y el control social de las organizaciones, “que serán quienes cuiden los recursos”.

“No puede ser un sistema tecnocrático alejado de la gente. El sistema se construirá de manera consensuada entre el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones científicas y académicas”, dijo.

5:10 p. m. “Queremos que no haya intermediación en el manejo de los dineros públicos”

El médico Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, es uno de los primeros que habla en el acto de radicación. “Se va a construir un sistema para garantizar que la realidad del país en materia de salud sea distinta”, dice. Pero advierte que buscan que se acabe la intermediación en el “manejo de los dineros públicos”, es decir, el rol que cumplen hoy las EPS.

Radicación proyecto reforma a la salud. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

4:50 p. m. Comienza la radicación de la reforma

Un video pregrabado del presidente de la República hablando sobre sus ideas respecto al sistema de salud abre el evento de radicación de la reforma. En este, el primer mandatario cuenta su propia experiencia cuando se contagió de covid en Europa. Asegura que esa enfermedad solo se volvió importante para el mundo cuando tocó al Viejo Continente. También habla del sistema preventivo de salud y de la importancia de darle un giro a la forma como trabaja el sistema. También se presenta un video en el cual se muestra a la ministra Carolina Corcho recorriendo al país. Las mayores criticas a la alta funcionaria ha sido la falta de socialización de la reforma. Sin embargo, en el video se dice que la reforma lleva siete años siendo debatida. Y varias personas le agradecen por haber podido ser parte de la discusión.

Radicación proyecto reforma a la salud, presidente Gustavo Petro. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

4:30 p. m. Tras más de una hora de retraso, la radicación sigue sin empezar

Decenas de pacientes han llegado ya a la Plaza de Armas. Personas con movilidad reducida o con problemas de visión, y algunos niños acompañan la radicación de esta iniciativa del Gobierno. La ceremonia estaba pensada para empezar a las 3:00 p. m. y las personas estaban citadas a las 2:00 p. m. Sin embargo, en la primera hora el escenario estuvo relativamente solo. En el lugar se dice que están llamando personas de diferentes entidades para poder comenzar. Ya han recogido sillas.

Una pobre audiencia para una triste reforma…a donde vamos a llegar? https://t.co/LLJRF46mEh — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 13, 2023

El Gobierno esperaba centenares de personas, que no llegaron. Tras más de una hora y media de espera, la agenda se ha corrido. - Foto: Cortesía a SEMANA

4:00 p. m. Grupos de comunidades indígenas no pueden ingresar a la Plaza de Armas

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro no permitió la entrada de indígenas y maestros del Cauca al evento de radicación de la reforma a la salud, el cual se lleva a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

“Exclusión, queremos entrar, vamos a entrar” es la frase que usa el grupo de indígenas, que portan la vestimenta de Asoinca, grupo de maestros del Cauca que ha estado manifestándose frente al Congreso de la República en busca de mejoras en su salud.

Con cercas, uniformados de la Policía Nacional no dejan ingresar al grupo de personas, a pesar de que la logística del evento haya tenido que retirar varias sillas de la Plaza de Armas por la poca asistencia al evento en el que se radicará la reforma de la ministra Carolina Corcho.

🔴QUEREMOS ENTRAR!! le gritan los indígenas a @petrogustavo ,pero este NO LOS DEJA ENTRAR!!porque los indígenas solo le servían en campaña!! Mientras adentro las sillas están vacías, afuera los indígenas suplican por un cupo!! Un gobierno incoherente y mentiroso,disque el cambio! pic.twitter.com/zAKgt3QrHF — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) February 13, 2023

3:45 p. m. “Yo tampoco conozco el texto. Vengo a escuchar”: congresista Katherine Miranda

La congresista Katherine Miranda pide a los críticos de la reforma darse el tiempo de analizar los textos una vez se presenten. “¿La oposición no conoce los textos y va a salir a marchar? Lo que hay que hacer es estudiar. Hay que esperar a que la reforma llegue al Congreso de la República y la labor que tiene la oposición, y tenemos todos, es estudiar con detalle el documento para dar un debate con altura y evitar más polarización entre la sociedad”, dijo.

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Congresista 2022-2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Yo tampoco conozco el documento. De hecho, vengo a escuchar qué es lo que se propone y analizar todo con muchísima cautela. Yo me he reunido con gremios, médicos, academia y creo que hay que buscar sin duda que es mejor el sistema. Es un tema álgido, hay que escuchar a las EPS, a los médicos, a la academia sobre qué piensan de la reforma y hacer una transición tranquila. Porque no hay que negar que en muchos lugares del país funciona bien el sistema de salud y en algunos no. Hay que mantener lo que está bien, mejorar lo que está mal, pero no podemos arrancar de ceros. No es extraño que se presente una reforma cuyo contenido no se conoce. Es el modus operandi del Congreso y usualmente uno no conoce los proyectos de ley hasta tanto no sean radicados. Lo que sí le pido a la ciudadanía y a los políticos es un poco de cautela, que antes de salir a atacar o apoyar se tomen el trabajo de leer la reforma. ¡Hay que leer!”, concluyó.

3:30 p. m. “Traerá beneficios a los más pobres”

Fernando Castellanos, presidente de la Asociación de Pacientes en Colombia, hace referencia al proyecto que presentará el Gobierno este lunes, y del cual él participó en la discusión. “Hoy es un día histórico para el país, por primera vez el Gobierno nacional acoge una iniciativa de proyecto de ley que reforma el sistema de salud, realizada en su integridad por la sociedad civil y distintas agremiaciones, entre ellas asociaciones de usuarios, veedurías en salud, organizaciones de pacientes y los gremios médicos, de enfermería, de trabajadores de la salud. Acompañamos al Gobierno nacional a radicar este proyecto hoy con la esperanza de que traerá, una vez convertido en Ley, beneficios para el acceso oportuno a los servicios de salud en el país en equidad y favoreciendo a las personas en los territorios más dispersos que son los más pobres”.

3:15 p. m. “El que quiera una salud VIP o estrato 77, pues que pague”

En dialogo con SEMANA, el senador Alexánder López habla desde la Plaza de Armas sobre lo que espera del proceso que comienza. “Al presidente le dan duro los que van a perder con este negocio desde hace más de 32 años. Hoy el sistema de salud en Colombia es un sistema universal que le llega a toda la población. Todos los colombianos tienen un carné de salud, pero eso no significa que la gente sea atendida, no significa que tengan acceso real y nosotros lo que buscamos es que todo el pueblo colombiano tenga acceso sin ningún tipo de restricción. El que quiera una salud VIP o estrato 77, pues que pague, pero con esta reforma los 50 millones de colombianos tendrán acceso completo a la salud.

Los cubanos van hace años más lejos que nosotros, ellos tienen un modelo de investigación y de salud interna propia, ellos exportan medicinas, médicos profesionales y tienen a toda su población cubierta con una salud de primera calidad, hacia allá tenemos que ir. Un sistema que les garantice la vida a los colombianos, un sistema que garantice, proteja y atienda a los colombianos”.

🚨📢Hoy a las 3PM será la radicación simbólica del proyecto de ley📄de la reforma a la salud. Sigan la transmisión en vivo a través de las redes oficiales de @infopresidencia 🔗https://t.co/j6wM5LQspp pic.twitter.com/7DarE6FDXF — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) February 13, 2023

3:00 p. m. Las sillas vacías del evento de la reforma a la salud

El acto de radicación de la reforma a la salud es uno de los más esperados del año. Por meses la polémica por lo que pasará con el sistema ha tenido a muchos en pánico. La expectativa por el articulado es total, y al evento, que se ha corrido varias veces de fecha, no asiste, por ahora, el multitudinario número de invitados que el Gobierno esperaba.

Plazas de Armas, Congreso de la República. - Foto: SEMANA

La convocatoria se había hecho para el viernes pasado, pero fue cancelada, pues no había consenso en el texto. SEMANA supo que este estuvo en el despacho del ministro de Hacienda y del director de Planeación, y que ambas entidades trabajaron todo el fin de semana en este proyecto para presentarlo este lunes al país.

Plazas de Armas, Congreso de la República. - Foto: SEMANA

Una reforma muy esperada

En medio de decenas de pronunciamientos, el país está pendiente de la radicación de la reforma a la salud. El tema genera mucha controversia, pues en un principio la propuesta del Gobierno, liderada por la ministra Carolina Corcho, era hacer un borrón y cuenta nueva del sistema. No existen claridades, sin embargo, ni de cómo se articulará el nuevo modelo ni de cómo se hará la transición.

El tema generó mucho revuelo en el mismo Gobierno de Gustavo Petro y encendió a la oposición. Y el Gobierno tuvo que dar un giro, pues como venía la reforma era prácticamente imposible que fuera aprobada en el Congreso. Su mayor opositor era Roy Barreras, presidente del Senado y escudero del primer mandatario. En una entrevista con SEMANA, el senador se despachó contra la ministra Corcho y la llamó arrogante.

Advirtió que si se asfixiaban las EPS, la vida de 14 millones de colombianos quedaría en riesgo y el sistema colapsaría. En el gabinete, la reforma aterraba a Alejandro Gaviria, quien expresó sus reparos en un documento y aseguró que como iba haría “mucho daño”. Se ha dicho que de lo que se presente depende su continuidad en el gabinete. Se dice que están igual de preocupados el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la ministra de Agricultura, Cecilia López (que fue directora del Seguro Social).

El jueves de la semana pasada, el presidente Petro se reunió con los líderes de las principales EPS. Al terminar el encuentro trino así: “Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, resumió la nueva tesis del Gobierno: “El proyecto, bajo ninguna circunstancia, elimina las EPS y tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar objeto social”.

Las declaraciones de Prada acababan de tajo con dos postulados que había dicho la ministra Corcho: que las EPS se acababan y que el período de transición no era mayor a dos años.

Como reveló María Isabel Rueda en su Tik Tak, hubo un hecho detonante para ese giro en el trato con esas compañías. El presidente Petro se reunió con el presidente de la Nueva EPS, quien fue claro en decirle que el sistema público no estaba en capacidad de recibir todos los afiliados de los privados. Eso encendió las alarmas y abrió este nuevo espacio, que hoy pone otro tono a la discusión.

En horas de la mañana de este lunes, también hubo varias voces que hicieron referencia a la reforma. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación hizo un foro para socializar los principales aspectos y preocupaciones que hay en el sector salud de cara a la reforma que se presentará en el Congreso de la República este 13 de febrero.

Al evento acudieron congresistas, magistrados de las altas cortes, representantes de gremios y académicos, pero saltó a la vista la ausencia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, algo que despertó la incomodidad de la procuradora general, Margarita Cabello.

“Quiero aclarar algo: nosotros no invitamos a la ministra de Salud a este evento, nosotros como Procuraduría General de la Nación la citamos, que es una cosa distinta, para que escuchara a todos y cerrara dando las respuestas que ustedes esperan o explicando cuál es el camino que se va a seguir”, señaló Cabello en el comienzo de su intervención.

La procuradora Margarita Cabello criticó la inasistencia de la ministra Carolina Corcho a una citación que ella había hecho para hablar de la reforma a la salud. - Foto: guillermo torres-semana

“No está la ministra, pero está el señor viceministro. La citación fue para la ministra”, agregó la procuradora.

Recordó que durante las últimas semanas se han reunido con distintas asociaciones de usuarios y líderes de distintos sectores del sistema de salud. Señaló que, a modo de conclusión, se citó el foro para ahondar en las preocupaciones de la reforma.

La Andi, por su parte, también publicó su posición respecto a la reforma y planteó varias propuestas a la iniciativa. Una de ellas habla del modelo de atención. “Es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros”, se lee en el documento de 6 páginas que el gremio le hizo llegar al Gobierno.

Lo ideal –según la entidad– “es simplificar la experiencia del paciente a través del sistema y asegurar un sistema explícito de inspección vigilancia y control para su cumplimiento”. Se requiere, además, “el despliegue de la política nacional de calidad para la atención en salud, que considere la humanización, accesibilidad, oportunidad y eficiencia del sistema, centrada en las necesidades y expectativas de los usuarios y en las realidades de los territorios”.

Por otro lado, la vicepresidenta Francia Márquez también le echó una llamarada al debate. La funcionaria, quien se encuentra en Cuba en la inauguración de la feria del libro, lanzó una serie de elogios al modelo de salud de la isla y aseguró que Colombia debería tomar ese camino. “Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Esto no va a ser fácil”, comenzó diciendo.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

“Se está proponiendo quitarle el negocio a la elite, a sector privados, que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental”, agregó. La vicepresidenta habló con entusiasmo de seguir lo que se hace en la isla. “Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se formen los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”, dijo.

Agregó también de que el modelo de salud preventivo debe ser la apuesta que debe tener el país. Las declaraciones de Márquez caen en un momento en que el Gobierno buscaba abrir espacios de dialogo con las EPS, y había asegurado que no buscaba eliminar las compañías privadas del modelo de salud, sino integrarlas a una nueva propuesta.