Nación
Estados Unidos solicitó en extradición a oficial retirado de la Armada Nacional por narcotráfico
Se trata del teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán y del civil Eduardo Martínez Barón por el envío de cocaína por vía marítima.
A disposición de la Fiscalía quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes del grupo narcotraficante conocido como 'La Punta', requeridos en extradición por una Corte Distrital de Florida (Estados Unidos)… pic.twitter.com/EdmeXUfeeU— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025
En desarrollo...