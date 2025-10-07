Estas son las principales amenazas contra las elecciones presidenciales de 2026, según el ministro de Defensa

Diferentes sectores han advertido sobre los graves riesgos que enfrenta el proceso de elecciones presidenciales de 2026. Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó a través de una alerta temprana que hay varias amenazas para la contienda electoral.

Diferentes sectores han advertido por riesgos en las elecciones de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“El propósito de esta alerta es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes, con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional”, indicó la Defensoría del Pueblo.

A su turno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló las principales amenazas que enfrenta el proceso de elecciones de 2026. Dijo que están los grupos criminales que se disputan territorios por temas de narcotráfico, la amenaza de la desinformación y los ciberataques al sistema de la Registraduría Nacional.

Es clave desplegar toda la capacidad de la Fuerza Pública y en ello estamos porque acá interviene otra amenaza, que son los ciberataques, y hemos determinado que el sistema de información de la Registraduría es un activo estratégico de impacto en la seguridad nacional y todas las capacidades estarán desplegadas a proteger este sistema”, afirmó el ministro de Defensa.

La Registraduría es un activo estratégico, dijo el ministro de Defensa. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sobre el Plan Democracia 2026, dijo el ministro Sánchez: “La Fuerza Pública tiene desplegado un Plan Democracia articulado con el Ministerio del Interior, la Registraduría y los diferentes partidos, para garantizar el ejercicio libre, seguro y transparente de la democracia”.

Añadió el ministro Sánchez que, hasta la fecha, se “han acompañado más de 1.368 eventos preelectorales en todo el territorio nacional, en los que han participado candidatos, movimientos y partidos políticos”.

El ministro Pedro Sánchez indicó que hay varias amenazas para el proceso electoral. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA