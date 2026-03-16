Este es el hangar con las extravagancias del ‘influencer’ Javier Stunt, capturado por la Policía

En poder de las autoridades judiciales quedó el influencer paisa Javier Arias Stunt, quien se hizo viral en las redes sociales por su extravagante modo de vivir.
De acuerdo con la Policía, Stunt fue capturado por su presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Dijo la institución que “durante el procedimiento judicial hallamos e incautamos armas de fuego, munición y una cuantiosa suma de dinero en efectivo que no contaba con soporte legal de procedencia, entre ellos: dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25), 208.000.000 de pesos”.
En medio del operativo, la Policía reveló otras imágenes sobre la vida de lujos que llevaba el influencer, quien al parecer contaba con un hangar que usaba para alojar varios de sus bienes, como yates, motos, vehículos de alta gama, entre otros.
El sitio contaba con motos acuáticas, yates, motos para deportes extremos, camionetas 4x4, entre otros.
“Ejecutamos una diligencia de registro y allanamiento en el corregimiento del Totumo, del municipio de Necoclí, el departamento de Antioquia. Debo indicar que el resultado de esta diligencia de allanamiento condujo a la captura en flagrancia del señor Javier Arias, conocido en ese mundo digital como Javier Arias Stunt”, dijo el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la unidad de investigación criminal, Dijín, de la Policía.
Agregó: “Logramos también la inmovilización de unas motocicletas acuáticas, de unas lanchas, de unos vehículos, los cuales también serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.
“Finalmente, debo indicar que este señor será judicializado por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. Los elementos hallados, especialmente algunos dispositivos electrónicos, serán valorados, analizados, procesados por nuestros peritos forenses, y esperamos y creemos que encontraremos información de vital importancia para unas futuras investigaciones”, comunicó el coronel Alfonso.