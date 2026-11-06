Este es el misterioso lugar donde la Policía encontró más de 50 kilos de marihuana en El Dorado

Unidades de la Estación de Policía Aeropuerto de la Policía Metropolitana de Bogotá asestaron un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes tras incautar más de 50 kilos de marihuana en la terminal aérea El Dorado.

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Los hallazgos se produjeron durante procedimientos de registro y control en la zona de bodegas de envíos nacionales, donde la tecnología de inspección mediante escáner permitió interceptar dos encomiendas que transportaban la droga oculta en elementos comerciales e industriales.

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De acuerdo con el reporte oficial, las sustancias ilícitas provenían del departamento del Valle del Cauca y tenían como destino final las ciudades de Tunja y Villavicencio.

El primer operativo se concretó cuando los uniformados observaron inconsistencias en las imágenes de rayos X de dos cajas procedentes de Cali. Al efectuar la verificación física, los agentes descubrieron 30 latas de proteína que contenían una sustancia vegetal con un peso superior a los 21 kilos, la cual pretendía ser entregada en la capital de Boyacá.

En el primer procedimiento se decomisaron 30 latas de proteína procedentes de Cali que ocultaban más de 21 kilos de la sustancia vegetal destinada a Tunja. Foto: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

De forma paralela, en una segunda inspección, la policía detectó una encomienda despachada desde el municipio de Buga que albergaba más de 29 kilos del estupefaciente camuflados en el interior de un compresor de aire industrial con destino a la ciudad de Villavicencio.

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides afirmó: “La Policía Nacional en Bogotá, por medio de las labores de vigilancia y control que realizan los uniformados de la Estación de Policía de Aeropuerto, logró la incautación de más de 50 kilos de marihuana”.

En el primer procedimiento se decomisaron 30 latas de proteína procedentes de Cali que ocultaban más de 21 kilos de la sustancia vegetal destinada a Tunja. Foto: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Balance de incautaciones y control tecnológico en la capital

La comandante de la Estación de Policía Aeropuerto detalló los pormenores técnicos de los dos decomisos y resaltó la efectividad de las herramientas tecnológicas en el filtro de encomiendas aéreas.

Al respecto, la alta oficial entregó el balance consolidado del combate al microtráfico en la jurisdicción durante la presente vigencia: “Finalmente, es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, en Bogotá, se han incautado más de 7 toneladas de marihuana”. La teniente coronel confirmó que en lo corrido de 2026 se han decomisado más de 7 toneladas de marihuana en Bogotá.

La tecnología de inspección electrónica permitió a las autoridades identificar densidades sospechosas e inconsistencias en la mercadería que transitaba por el aeropuerto. Foto: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Tras las incautaciones, la institución militar y policial ratificó su compromiso de mantener la vigilancia sobre las redes dedicadas al envío de estupefacientes por modalidad de encomienda.

La Policía Nacional confirmó que intensificará los patrullajes y las inspecciones electrónicas en las bodegas de carga del aeropuerto internacional para bloquear las rutas de distribución hacia las diferentes regiones del país.