Desde una celda en Bogotá, Luisa Fernanda Salgado (Stefany), la mujer que está siendo señalada por la Fiscalía de hacer parte de una supuesta red de infiltración en la seguridad presidencial, habló con SEMANA y aseguró que todo se trata de un montaje.

Salgado dijo que ella es una informante de la fuerza pública, que llevaba trabajando bajo esta figura desde hace 8 años, que cuenta con certificaciones de la Policía que la acreditan como informante.

Así mismo, indicó que todas sus actuaciones en el batallón guardia presidencial fueron bajo instrucciones militares de oficiales que conocían su papel como informante y que lo que están haciendo hoy desde la Fiscalía en su contra es un montaje.

“Voy a limpiar mi buen nombre. Lo que están haciendo conmigo es una injusticia”, dijo en diálogo con SEMANA. Agregó que en su rol como informante ayudó a desarticular brazos criminales del Tren de Aragua y de Los Satanás.

“Después de servirle tanto al país, mire lo que me hicieron. Ayudé a limpiar la sociedad de tanta podredumbre, yo lo que hacía era brindar información a las autoridades para golpear las bandas delictivas y ahora yo estoy acá metida con gente del Tren de Aragua, yo estoy con gente de Los Satanás, bandas que yo misma capturé”, manifestó Luisa Fernanda al indicar que siente temor por su vida.