Estos son los 8 integrantes de la misión médica secuestrados por las disidencias de Mordisco en La Plata, Huila

Las disidencias de las FARC siguen haciendo estragos en las regiones de Colombia. Integrantes de este grupo armado ilegal secuestraron este miércoles, 8 de octubre, a integrantes de una misión médica en el municipio de La Plata, Huila, donde ocho integrantes de este equipo fueron retenidos en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires.

Las personas que están en poder de los ilegales fueron identificados por las autoridades como:

Médica: Natalia Melisa Sánchez.

Enfermera jefe: Estefanía Silva.

Auxiliares de enfermería: Ayde Quinaya, Nicol Galbin, Jhon Renginfo y María Alejandra Muñoz.

Conductores: Freiner Castro Campos y Helmer Manolo Díaz.

Además, se conoció que laboran para la E.S.E. San Sebastián de La Plata y habían sido enviadas a realizar atención médica primaria y campañas de vacunación en comunidades campesinas e indígenas, cuando fueron interceptados por hombres armados en esta zona rural.

Las instituciones que componen la fuerza pública en esta zona del país desplegaron un plan candado con el fin de evitar que los trabajadores de la salud sean trasladados hacia el departamento del Cauca.

Por su parte, la E.S.E. San Sebastián rechazó esta acción que, al parecer, fue realizada por las disidencias de alias Iván Mordisco que delinquen en esta zona del departamento de Huila.

“Hasta el momento, ninguno de sus integrantes ha podido comunicarse con sus familias, lo que genera gran preocupación en esta institución y en la comunidad en general. Los equipos básicos en salud tienen como propósito fundamental brindar atención integral en salud a las familias de nuestros territorios, especialmente a aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso, garantizando la presencia del Estado y el derecho a la salud”, sostuvieron.

Comunicado de la ESE San Sebastián. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde el Ministerio de Salud de Colombia rechazaron estas acciones que afectan a la prestación de servicios médicos a las comunidades más alejadas.

“#Minsalud rechaza categóricamente el secuestro de ocho integrantes de una misión médica en La Plata, Huila, quienes se desplazaban hacia diferentes veredas de la región para brindar atención en salud a la comunidad, y exige respeto por su vida y su liberación inmediata”, se lee en la publicación realizada por medio de su cuenta en la red social X.

#Comunicado | #Minsalud rechaza categóricamente el secuestro de ocho integrantes de una Misión Médica en La Plata, Huila, quienes se desplazaban hacia diferentes veredas de la región para brindar atención en salud a la comunidad, y exige respeto por su vida y su liberación… pic.twitter.com/MpavWiG4qE — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 9, 2025