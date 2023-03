Estos son los audios en poder de la Fiscalía y que probarían el llamado “Pacto de La Picota”

Un testigo de la Fiscalía, en la investigación que abrió el ente acusador con motivo de las revelaciones de SEMANA de un supuesto pacto para gestionar la inclusión de conocidos narcotraficantes en la paz total y evitar su extradición, entregó varios audios que ahora se convierten en una pieza clave dentro del proceso.

Las comunicaciones anticipan de qué manera se hicieron los ofrecimientos e incluso los montos que se estarían cobrando para evitar la extradición de los narcotraficantes a través de la figura de la paz total, propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los audios son reveladores.

“Yo sé que usted tiene todas maneras contacto con el doctor Pedro, pues avísale y en esa reunión estuvieron unos abogados y estuvieron hablando de unos temas y cuando les dijo que tenía el manejo de eso y que esta semana que viene les van a entregar 600 millones de pesos, yo sí le dije a él: Dígale a esa persona que no se pongan a hacer eso porque, se acuerda que yo alguna vez le comenté, cuando nos vimos, un tema de tierras, que no nos fuéramos a meter en eso, que es mentira”, se escucha en el audio.

Las comunicaciones efectivamente advierten de varias reuniones en las que estuvieron algunos abogados y que estarían haciendo las exigencias de dinero. Incluso detalla algunos lugares donde estuvieron y donde se hicieron promesas a los narcotraficantes, compromisos que tenían una retribución económica que llegaba al millón de dólares.

Presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro - Foto: Foto Presidencia, foto SEMANA y foto pantallazo redes

“Entonces cualquier cosa usted me dice y en el momento que nos podamos reunir, yo solo comunico por teléfono y él le explica bien a usted, le da nombres, detalles y todo de la gente para que usted realice las averiguaciones, pero lo que sé es que han estado jugando con el nombre suyo y con el de Juan”, se escucha en el audio.

Los audios están en el expediente que tiene la Fiscalía, el mismo donde el comisionado de paz, Danilo Rueda, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la república y el abogado Pedro Niño, rindieron diligencias de declaración, pues fueron ellos los que aparecieron mencionados en las declaraciones que obtuvo SEMANA.

En los audios también se conoció de diferentes reuniones que sostuvieron los abogados y en distintos puntos del país, principalmente en Antioquia, donde justamente estarían recluidos los privados de la libertad que se suman al proceso de paz total y que fueron aprobados por el Gobierno Nacional.

Juan Fernando Petro y el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda - Foto: Foto tomada de Twitter y foto de SEMANA

“Lo que me dijo a mí es que esa gente ha citado en Ríonegro han estado en Medellín y además salió otro tema de una reunión que habían hecho, no sé dónde… Me dijo, Oiga está pasando esto, le dije no, deme los nombres y yo le cuento al doctor Pedro que él mira y revisa porque a ellos los van a perjudicar y los van a meter en problemas”, señala el audio que conoció SEMANA.

Justamente, la semana anterior, el comisionado de paz, Danilo Rueda, aseguró que tenía las pruebas de pagos que habrían hecho un narcotraficante para “colarse” en el listado de la paz total. Lo dijo mientras advirtió que hizo las denuncias respectivas en la Fiscalía, sin embargo, el fiscal general lo desmintió.

“Como siempre el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país, no ha presentado ninguna denuncia a la Fiscalía General de la Nación, hemos citado al señor Danilo Rueda en dos ocasiones y debo recordarle a los colombianos lo siguiente, es un deber de los funcionarios públicos cumplir con las normas cuando lo citan. Dos veces y hoy sale y dice que hay un hecho que él conocía y no denunció ese hecho”, advirtió el fiscal.