El partido Farc rechazó el ultimátum que le puso el Gobierno nacional para entregar los bienes de la extinta guerrilla. Hace un par de días, a través del Decreto 205 del 12 de febrero de 2020, se fijó que el 31 de julio de 2020 será la fecha límite para hacer efectiva la entrega de los bienes declarados en el inventario suscrito en el Decreto Ley 903 del 2017. Desde el movimiento político consideraron que el decreto envía un mensaje de confusión frente a la reparación.

Emilio Archila, consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, explicó que si las Farc no cumplen con la fecha de entrega de bienes "podrían enfrentarse a sanciones y pérdida de beneficios”. No obstante, mediante un comunicado, el partido Farc señaló que "a quien se debería determinar una fecha para ajustar los procedimientos institucionales y de gobierno a la necesidad de construir paz en los territorios es al propio Gobierno", precisando que son las mismas instituciones del Estado las que no han mostrado la diligencia necesaria para recibir los bienes.