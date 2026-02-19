Nación

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

La institución militar reveló que la aeronave había sido incautada por la Policía en 1992; actualmente, registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 1:27 p. m.
En unidad militar de Bogotá se encuentra este helicóptero que estaría al servicio de la mafia, según el Ejército.
En unidad militar de Bogotá se encuentra este helicóptero que estaría al servicio de la mafia, según el Ejército. Foto: Ejército

El Ejército confirmó la incautación de un helicóptero que estaría al servicio de la mafia. Según la institución militar, durante una operación conjunta quedó en manos de las autoridades judiciales un helicóptero tipo Hughes 500 junto con un motor.

El helicóptero, presuntamente al servicio de la mafia, quedó en poder de la Fiscalía, según el Ejército.
El helicóptero, presuntamente al servicio de la mafia, quedó en poder de la Fiscalía, según el Ejército. Foto: Ejército

Sobre la investigación judicial, reveló el Ejército que “esta aeronave, al parecer utilizada por organizaciones al servicio del narcotráfico, ya había sido incautada por la Policía Nacional en 1992 y actualmente registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria”.

Agregó la institución militar que: “durante la inspección técnica, realizada por peritos especializados, se determinó que los remaches de la plaqueta de identificación no corresponderían a los originales, lo cual podría configurar conductas asociadas a falsedad marcaria y adulteración de identificación aeronáutica.

“La incautación se sustentó principalmente en la presunta falsedad detectada en la identificación de la aeronave, motivo por el cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar un estudio técnico detallado que permita establecer su trazabilidad, autenticidad estructural y legalidad en sus registros”, añadió el Ejército.

Por su parte, el general general César Augusto Martínez Páez, Comandante de la Brigada 13, “en una operación conjunta e interinstitucional realizada por el Ejército Nacional, la Fuerza Espacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de un helicóptero Huey 500 con un motor Rolls-Royce mediante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento en inmediaciones de los municipios de Funza, Cota y el aeródromo de Guaymaral en Bogotá”.

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
La Fiscalía definirá el futuro judicial del helicóptero incautado. Foto: Mariano Vimos

“Según las primeras investigaciones, esta aeronave al parecer fue utilizada por organizaciones al servicio del narcotráfico. Había sido incautada en 1992 y actualmente registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria. Con este resultado se afectan las economías ilícitas de las estructuras ilegales que delinquen en el centro del país, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad de los colombianos”, añadió el alto mando militar.

