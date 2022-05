“Estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan”: Ingrid Betancourt insiste en alianza con Fajardo y Rodolfo

Aunque cada vez está más enredado el acuerdo entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, una de las que más ha insistido en esa alianza es Ingrid Betancourt.

La candidata de Verde Oxígeno aseguró que está dispuesta a ceder en su aspiración si se concreta una unión entre las tres fuerzas políticas.

“Si somos tres, dos tenemos que sumarnos a alguien, que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan según las reglas de juego que ellos establezcan, pero creo que tenemos una responsabilidad histórica y es cumplirle al país”, afirmó Betancourt.

Reconoció que hay personas que le han pedido que se retire como un gesto de voluntad política, pero ella es clara en decir que no se bajará de su candidatura si no hay algo concreto.

“¿La consideración es un gesto para qué? Si no logramos, si no sumamos realmente para hacer la diferencia, sería un retiro sin consecuencias”, agregó la candidata.

Dijo que, según los recorridos que ha hecho por el país, “la gente no quiere votar ni por Petro ni por Fico y no saben por quién votar que sea un voto útil”.

“Tenemos que lograr entusiasmar, dinamizar y lograr cambiar este equilibrio de fuerzas bipolar, logrando que el centro arrastre una cantidad de votos que en este momento son votos en blanco, indecisos, que no quieren pronunciarse porque no quieren ni lo uno ni lo otro. Tenemos que estar unidos, no veo otra solución”, pidió la candidata.

“Es importante que podamos hacer un llamado a los demás candidatos de unirse, esa es la fuerza que tenemos la posibilidad de tener una voz de llamar a Sergio Fajardo, a Rodolfo Hernández, a Sergio, yo sé que para él ha sido difícil, que adicionalmente está en una situación más compleja que es parte de una consulta, que tiene que hablar con los demás miembros, pero creo que Colombia necesita darle al país una voz de unión de todas las fuerzas del centro y que podamos pasar a segunda vuelta”, afirmó Betancourt.

A pesar de que la candidata de Verde Oxígeno tiene la voluntad política de hacer esa alianza, también ha reconocido que no se quiere bajar de su candidatura porque es la única mujer que actualmente queda en la contienda, a pesar de que reconoce que sus números son bajos. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA tuvo el 0,9 % y en otros sondeos apenas pasa el 1 %.

A pesar de que esa alianza entre Fajardo y Hernández tomó fuerza hace unos días como una posibilidad de unir esfuerzos para alcanzar a Fico y a Petro, con el paso del tiempo esa idea se ha ido desgastando por varias razones.

Una de las principales es que, como reconoce Betancourt, Fajardo formó parte de la consulta de la Centro Esperanza y necesitaría convencer a los demás líderes de esa alianza que compitieron con el antioqueño el pasado 13 de marzo. El problema es que se tiene que revisar la parte legal para confirmar si Fajardo se podría bajar de su aspiración y qué consecuencias tendría, además de la pérdida económica para todos los excandidatos por la reposición de votos que se perdería.

A eso se le suma que a Fajardo no le gustaron las declaraciones en las que Hernández dijo que supuestamente se había acordado entre ambos que la próxima encuesta confiable que se conociera definía qué candidatura seguía adelante, haciendo referencia a la de Invamer en la que el exalcalde de Bucaramanga se impuso con el 13,9 % sobre Fajardo, que obtuvo el 6,5 %.