Estudiante de 13 años agredió con un cuchillo a un profesor en un colegio de Medellín

“De acuerdo a la información que tenemos, el profesor había llegado este año a la institución, no tenía ningún problema, ninguna amenaza, inmediatamente buscamos los rasgos y los antecedentes académicos y disciplinarios del estudiante y no tiene ninguno, es un niño que no ha tenido problemas de disciplina, que no ha tenido problemas de déficit de atención y educativos, entonces eso nos alarma muchísimo más”, dijo el funcionario en El Colombiano.