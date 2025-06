Evocan con dolor historia que en su momento contó Miguel Uribe Turbay: “Se me entristece el corazón”

“Cuando mi mamá muere, evidentemente mi papá termina por ser todo para mí (...) La verdad es que mi papá cumplió con un doble papel, absolutamente; diría yo que integralmente lo hizo. Obviamente, muy difícil para él también. No era fácil. Pero fue mi papá y mi mamá también ”, dijo Uribe Turbay en marzo del año pasado y que hoy recuerdan con dolor los colombianos.

“En el colegio... y se me entristece el corazón, cuando pienso en eso, me da nostalgia. En el colegio todos los niños hacían tarjetas del Día de la Madre para su mamá y yo decía ‘feliz día de la mamá, te amo papá’. Y a mi papá le llegaba con todos los regalos del Día de la Madre. Yo supongo que en ese momento era mucho más doloroso, porque no tenía mamá”, agregó el precandidato.