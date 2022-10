Exalcalde Peñalosa, lanza en ristre contra presidente Petro: ahora le discute por propuestas sobre industrialización del país

El exmandatario local asegura que el Jefe de Estado no ha hecho nada para que la industria crezca.

Las propuestas para industrializar a Colombia que han sido hechas por el presidente Gustavo Petro siguen generando reacciones, como la del exalcalde de Bogotá y exprecandidato presidencial, Enrique Peñaloza Londoño.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario local dejó ver el desconcierto que generan las determinaciones que se han implementado por parte del Gobierno durante estos primeros meses de gestión.

En su perfil de esta red social publicó: “Petro dice frecuentemente que industrializará al país. No solo no ha hecho nada para que la industria crezca, se sofistique o se diversifique, sino todo lo contrario”.

Recientemente, el mandatario estuvo en Cartagena durante el VII Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), donde dejó una gran pregunta en el ambiente sobre lo que es la riqueza y cómo crearla.

A la vez, comparó el crecimiento histórico del país con naciones como Corea, al decir que después de 70 años ellos son seis veces más ricos que Colombia, por lo que la visión mediática termina siendo contraria a la realidad de los datos.

Precisó que un país es más rico si posee mayor capacidad de trabajo que otro y dejó claro que el corazón de la generación de riqueza es la producción, pero aplicada a este siglo, por lo que la industria debe estar articulada con el desarrollo.

Lamentó el hecho de que en Colombia no exista una política empresarial definida desde hace décadas, pero puntualizó que es fundamental modernizar el campo a través de la reforma agraria para que la producción sea cada vez más eficaz.

Para el presidente Petro, el Estado debe dejar a un lado una matriz exportadora que se basa únicamente en el carbón y el petróleo, para montar un verdadero centro planificador de manera conjunta con el sector privado y lograr reconducir la industrialización.

En esta reestructuración también les hizo un guiño a las Fuerzas Armadas y puso como ejemplo lo sucedido en otras naciones del mundo como Japón, donde se desarrollan continuamente proyectos investigativos, y el propio Estados Unidos, haciendo referencia a la aparición del internet mediante los ensayos militares.

Para el caso concreto de Colombia, manifestó que es necesario establecer alianzas con los pobladores de las zonas rurales donde las obras son necesarias, para la construcción de estructuras como sistemas de riego, carreteras y puentes. “Si no logramos una alianza entre el Estado y el campesino, no logramos construir una nación”, afirmó.

Sobre este asunto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró en su momento que se debe fortalecer la confianza entre el Gobierno y el sector industrial del país; a la vez, recordó que la entidad ha estado participando de manera activa en la construcción de la paz desde hace casi ocho décadas.

Sin embargo, el giro de los últimos acontecimientos no es que haya sido muy favorable para esta relación entre dos partes de gran importancia para el país; el dirigente gremial dejó claro su descontento por las afirmaciones del mandatario sobre la manera en la cual ellos asumirían la reforma tributaria.

A través de su cuenta de Twitter manifestó: “Nuevamente el Presidente @PetroGustavo diciendo que los empresarios no quieren pagar impuestos, tengo que decirle que esa no solo es una afirmación injusta, sino que no refleja la realidad y estigmatiza la empresa. Esto fue lo que dijimos en la última tributaria y la pagamos toda”.

Volviendo a lo manifestado por el exalcalde Peñalosa, otro de los puntos de desencuentro con el presidente Petro es el incremento del dólar, que superó los 4.700 pesos. Precisó que justamente algunas declaraciones del mandatario son la causa de que la devaluación sea cada vez mayor y realizó una comparación con otros países suramericanos.

También mediante sus redes sociales manifestó: “Desde las elecciones nuestro peso ha perdido casi el 20 % de su valor frente al dólar, mientras que monedas de países de la región como Brasil y Chile solo perdieron el 3 % y el 9 %. Petro y sus medidas y declaraciones absurdas encarecen importaciones y suben los precios a los colombianos”.

Y es que para Peñalosa hay planteamientos del Presidente que considera como absurdos, como la propuesta de que se busque gravar los capitales denominados golondrina, porque después de alcanzar rentabilidad tras un corto periodo en el país salen nuevamente; o el hecho de que ponga el foco sobre el Banco de la República por subir las tasas de interés, a pesar de que el objetivo primordial sea frenar la creciente inflación que ahoga a los colombianos.