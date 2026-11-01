Exceso de ruido y riñas. Los casos más comunes dentro de la celebración del Halloween en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió el balance de los hechos que se presentaron durante la celebración del Halloween, en la capital de la República.

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El teniente coronel, Manuel Saavedra, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que las autoridades recibieron 22.807 llamadas.

De estas, 11.792 tenían relación con alteraciones al orden público y la tranquilidad.

Según el coronel Saavedra, en la capital se presentaron 6.816 casos relacionados con riñas, exceso de ruido y comportamientos que afectaban la convivencia.

Igualmente, se registraron tres homicidios. Sin embargo, aclaró el oficial de la Policía, estos no tuvieron relación alguna con la celebración del Halloween.

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“Uno de ellos por intolerancia; y otros dos, al parecer, por ajuste de cuentas”, precisó el coronel.

En los operativos, se capturaron a 89 personas por diferentes delitos o requerimientos judiciales.

El coronel manifestó que se incautaron cuatro armas de fuego y 715 cortopunzantes. Por esto, se impusieron 765 órdenes de comparendo: 715 por porte de armas cortopunzantes y 50 por riñas.

Además, se impusieron 1.020 comparendos a vehículos y motocicletas, de los cuales 326 fueron por incumplimiento al decreto distrital. Dentro de estos operativos, 101 motocicletas fueron inmovilizadas.

Caos en Theatrón

Uno de los hechos que representó mayor alteración del orden público durante la celebración del 31 de octubre se presentó en inmediaciones de la discoteca Theatrón, en el norte de Bogotá.

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Varios usuarios en las redes sociales registraron largas filas para ingresar al establecimiento, reconocido por sus fiestas de disfraces.

Sin embargo, la situación ocasionó caos vehicular y roces entre los asistentes.

En un punto, según registraron varios videos, se presentaron aglomeraciones y protestas para poder ingresar.

Esto llevó a que se llamaran a las autoridades para controlar el paso y el ingreso en varios puntos de la discoteca.