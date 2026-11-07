Exclusivo: coronel (r) de contrainteligencia revela cómo el gobierno Petro buscó destruir la inteligencia militar

SEMANA: Coronel, ¿pudo usted evidenciar cómo fue destruida la inteligencia en el Gobierno del presidente Gustavo Petro?

Coronel Tito González: Sí, el Gobierno del expresidente Petro fue especialmente crítico con esta actividad. Aunque el debilitamiento de la inteligencia comenzó en 2015, durante la administración pasada se profundizó el desmantelamiento de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, particularmente por las decisiones que afectaron la idoneidad de los oficiales y suboficiales especializados en estas áreas.

SEMANA: ¿Por qué es tan crítica la llegada de Gustavo Petro para la inteligencia militar?

C.T.G.: La estocada se da inicialmente con la falta de asignación presupuestal, la ausencia de actualización de los medios técnicos y, especialmente en el caso de la inteligencia del Ejército, las decisiones que afectaron la idoneidad del personal. Los oficiales con condiciones profesionales y personales excepcionales, que habían sido seleccionados en procesos para hacer el curso de estudios militares, para ascender a su grado de teniente coronel, fueron desvinculados, destituidos o simplemente en el proceso de selección no fueron llamados.

Durante el Gobierno Petro, la inteligencia militar fue debilitada, hecho que aprovecharon los grupos criminales del país para fortalecerse, según han denunciado varios militares. Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: ¿Quién estuvo detrás de esa estocada a la inteligencia?

C.T.G.: Desde el Ministerio de Defensa, con la estructuración de un grupo asesor del exministro Iván Velásquez. Dicho grupo buscó incidir directamente en los procesos de selección, en especial de los oficiales de inteligencia y contrainteligencia.

SEMANA: ¿Qué papel jugó el exministro Velásquez?

C.T.G.: Fue el instigador de la desarticulación de la inteligencia del Ejército. Fue quien conformó ese equipo de asesores de despacho del ministro que tenía la intención de controlar todo el flujo de información de inteligencia y contrainteligencia de todos los organismos del Estado.

Tengo conocimiento de que se saltaba todos los canales de comunicación del comandante general de las Fuerzas Militares y del comandante del Ejército, y manejaba de manera directa la contrainteligencia para direccionar acciones contra oficiales que él consideraba no confiables para él o para el Gobierno.

SEMANA: ¿Quién acompañaba al ministro Iván Velásquez?

C.T.G.: El coronel Juan Carlos Mazo

El general Emilio Cardozo, excomandante del Ejército, fue acusado de evitar el ascenso de oficiales expertos en inteligencia y contrainteligencia. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Quién es el coronel Juan Carlos Mazo?

C.T.G.: Fue quien lideró la transformación de la inteligencia entre 2016 y 2018, aproximadamente. Estuvo directamente involucrado en esa iniciativa que, aunque se presentó como un proceso de modernización, terminó convirtiéndose en una estrategia de debilitamiento y destrucción de las capacidades de inteligencia militar, especialmente en el Ejército.

SEMANA: ¿Cómo así que desde 2016, si el gobierno de Petro arrancó en 2022?

C.T.G.: El año 2015 es importante porque en ese periodo se da el acuerdo de paz con las Farc. En el marco de este proceso se desarrollaban unos ejercicios de revisión estratégica de los subsistemas del Ejército. Dentro de esos, se dispuso un ejercicio de revisión que eran los CREI (Comités de Revisión e Innovación Estratégica para el Sistema y Subsistema de Inteligencia y Contrainteligencia Militar). Ese ejercicio fue liderado por dos oficiales, el coronel Mazo y el coronel Martín Arrauth. Ese ejercicio lo que generó fue básicamente cuatro o cinco afectaciones directas a las capacidades del sistema de inteligencia y contrainteligencia.

SEMANA: ¿Es decir, en 2015, con los acuerdos de paz, es cuando se inicia la destrucción de la inteligencia del Ejército?

C.T.G.: Sí.

El coronel (r) Tito González, oficial de contrainteligencia en el Gobierno Petro, denunció que el exministro de Defensa Iván Velásquez fue el instigador de la destrucción de la inteligencia del Ejército. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué pasó en el Gobierno del expresidente Iván Duque?

C.T.G.: En esa administración se identificó el problema que venía desde 2015 y se adelantó un ejercicio de diagnóstico en el que también participé. Recuerdo que se detectaron cerca de 75 debilidades y que, si no estoy mal, el 57 por ciento estaba relacionado con fallas en la organización, la estructura institucional y el uso indebido de la contrainteligencia para perseguir a oficiales.

SEMANA: Para 2022 llega el exministro Velásquez y como su asesor personal el coronel ya retirado Juan Carlos Mazo. ¿Qué pasa de ahí en adelante?

C.T.G.: Coincidencia o no, Velásquez y Mazo intentaron conformar una unidad destinada a controlar los organismos de inteligencia y contrainteligencia. A mi juicio, esa iniciativa era completamente ilegal e ilegítima, pues contravenía lo establecido en nuestra ley de inteligencia. Su propósito era crear una estructura paralela que les permitiera ejercer control sobre todos los organismos del sector, incluida la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

SEMANA: ¿Coronel, qué cargos había desempeñado usted?

C.T.G.: Yo acababa de entregar el comando de contrainteligencia, estaba como jefe de Estado Mayor y comandante encargado del Comando de Contrainteligencia del Ejército. Me imagino que ellos suponían que en mi condición tenía el conocimiento para darles la información que necesitaban.

El coronel (r) Tito González prendió el ventilador sobre el plan del Gobierno Petro para destruir la inteligencia del Ejército. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cuál información?

C.T.G.: En ese momento me preguntaban por mi coronel Sarmiento, por mi general González Lamprea y por mi general Zapateiro.

SEMANA: ¿Coronel, recibió en algún momento alguna directriz o solicitud del coronel Mazo?

C.T.G.: Sí.

SEMANA: ¿De qué se trató la solicitud?

C.T.G.: Sobre procesos de contrainteligencia. Querían averiguar qué información tenía yo sobre posibles irregularidades de esos oficiales, qué sabía exactamente, qué desconocía y qué datos podía proporcionarles. En ese momento yo tenía una comisión en Estados Unidos y me fue suspendida por orden del ministro Velásquez.

SEMANA: ¿A usted no se le hizo extraño que le estuvieran pidiendo esa clase de información?

C.T.G.: Inmediatamente identifiqué que era un proceso de abordaje para presionarme, con el fin de que yo suministrara información de contrainteligencia en contra de las personas.

El coronel (r) Juan Carlos Mazo habría iniciado desde 2015 la destrucción de la inteligencia del Ejército. Foto: CUENTE DE X @INDUMIL

SEMANA: ¿Hacerlo de esa manera es legal o ilegal?

C.T.G.: Es ilegal.

SEMANA: Es decir, ¿el Gobierno Petro estaba buscando información de contrainteligencia de forma ilegal?

C.T.G.: Sí, por canales ilegales, no ajustada a los protocolos legales ni institucionales. Fuera de la norma, totalmente.

SEMANA: ¿El coronel Mazo tenía la facultad para pedir esa información?

C.T.G.: No.