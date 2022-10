Exclusivo | Cumbre de excomandantes de las autodefensas, más de 50 se reunieron para meterse a la paz total

Nadie quiere quedarse por fuera de la paz total, es un bus al que todos se quieren subir, incluso, quienes supuestamente ya dejaron las armas. Es el caso de los máximos jefes de los paramilitares, la poderosa máquina de guerra que se desarmó durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz, y que ahora quieren saldar sus deudas pendientes y reclaman que les cumplan, que les devuelvan sus derechos civiles y políticos.

Más de 50 jefes de los paramilitares se vieron cara a cara en una cumbre que se llevó a cabo el domingo, en el municipio de Doradal, Antioquia, en donde crearon la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para, según ellos, reclamar los puntos pendientes que fueron incumplidos por el Gobierno, pero también para aportar verdad, justicia y reparación.

SEMANA habló con Jaime Andrés Arias, presidente de este movimiento que reúne a los exparamilitares, quien formó parte de la negociación que se dio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Advirtió que están unidos todos los jefes de las autodefensas en el país, y hasta los hombres de base reunidos en la Corporación Villa Esperanza. Un total de 28 mil hombres.

Jaime Andrés Arias, presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). - Foto: Entrevista SEMANA

Arias explicó que la decisión de subirse a la paz se da porque “meses atrás, después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la bandera de la paz total, vimos la manera de retomar los diálogos con el gobierno para que nos empiecen a cumplir lo que no nos han cumplido. Nosotros entregamos armas, reparamos, y no nos han cumplido”.

Este reclamo, en el fondo, viene acompañado de una advertencia, Arias, recordó el caso de Iván Márquez, jefe negociador de las Farc, quien abandonó el acuerdo y ahora le van a abrir de nuevo las puertas.

“¿Quá pasó con Santrich? ¿Qué pasó con Iván Márquez?, el incumplimiento del Estado hace que sigan delinquiendo. Si ellos quieren la paz total, esta también se hace con todos, con nosotros. Márquez es un delincuente, incumplió y le van a dar una membresía. Es importante que lo hagan con nosotros, que sí cumplimos”, dijo el ahora presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según señaló, “es la primera vez en 17 años que se hace una reunión para unificar esfuerzos y trabajo de los excomandantantes y de las bases, para expresarle al presidente nuestra voluntad de apoyar esta paz total”.

Finalmente el vocero de los exparamilitares advirtió que con la Ley de Justicia y Paz se acogieron a una pena alternativa de 8 años y hay personas que completan más de 15 años tras las rejas. “La única forma que para que los demás grupos se sumen a la paz es que les cumplan, y pueden empezar por nosotros”.

“Nosotros ya cumplimos a un Estado, pero el Estado no nos ha cumplido, nosotros no podemos tener una cuenta Nequi ni oportunidades laborales porque los antecedentes no lo permiten, hay excombatientes que se han preparado, han estudiado y no tiene cómo trabajar. Ellos lo único que sabían era combatir y sin encontrar qué hacer terminan de nuevo en las armas”, fue la sentencia de Jaime Andrés Arias, presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).