Exclusivo: este es el documento que desmiente a la fiscal Camargo en escándalo por la presunta infiltración de alias Calarcá en el Gobierno y el Ejército

“Lo que yo lamento profundamente es que la policía judicial, de la Policía Nacional, que hizo la extracción de los celulares, no hubiese advertido que esa información estaba ahí”, fue la grave denuncia que hizo la fiscal Luz Adriana Camargo, para explicar por qué la investigación de la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Gobierno y el Ejército llevaba 16 meses sin actuaciones.

Luego, y a través de un comunicado oficial, la Fiscalía aseguró que la información estuvo bajo custodia de la Dijín y que resultaba “alarmante que hubiera trascendido públicamente”, en otras palabras, que se hubiese filtrado a los medios de comunicación, un evento que el ente acusador calificó de “una clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.

“Lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, probablemente sí advirtió la existencia de esa información y no la haya alertado”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre los archivos secretos de Calarcá. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/n2oXVVAIGG — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2025

Sin embargo, SEMANA conoció un documento de la propia Fiscalía que advierte que la fiscal Camargo no le dijo al país de dónde salió la información que se convirtió en un escándalo revelado por Noticias Caracol. La jefa del ente acusador se enfocó en señalar que la Dijín se equivocó en el manejo de la información sobre este caso y que las pruebas se entregaron a la Fiscalía a “cuentagotas”.

“Estamos en el proceso de establecer por qué la demora, pero hasta el momento lo que hemos podido conocer es que tendría origen en la forma en que la policía fue entregándole a ella de manera fraccionada la información que ha conocido la opinión pública”, dijo la fiscal Camargo, al explicar por qué una investigación de 16 meses no tendría mayores resultados.

La fiscal Luz Adriana Camargo fue contundente al advertir que la investigación por el escándalo de infiltración de alias Calarcá en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) arrancó un día antes de que los medios revelaran un delicado informe sobre los movimientos de las disidencias de las Farc en el interior del Gobierno Petro.

La revelación de la fiscal Camargo sorprendió al país, puesto que los expedientes, los elementos de prueba y los equipos de cómputo incautados en el operativo que permitió la captura de alias Calarcá y sus secuaces tenían más de 16 meses en poder del ente acusador, y hasta el momento no se conocían decisiones sobre el particular.

La preocupante situación revelada por los medios de comunicación generó una airada respuesta de la fiscal Camargo, más enfocada en establecer quién filtró la información que en el contenido de esta y en lo que hasta el momento había hecho la Fiscalía o había dejado de hacer.

“Para brindar apoyo para que hiciéramos lo que hicimos ayer, que es crear un equipo especial para que pueda investigar esas líneas de investigación sobre esos temas que a todos nos preocupan y que sabemos que tienen que ver con temas muy gruesos de cooptación del Estado, de posibles relaciones del Ejército con las disidencias”, dijo la fiscal Camargo, lamentando que la información, según el comunicado de la Fiscalía, había “trascendido públicamente”.

Un documento con membrete de la Fiscalía, sería la prueba que la filtración del caso Calarcá arrancó en el ente acusador. | Foto: Suministrada (API)

El documento que conoció SEMANA advierte, con membrete de la Fiscalía, que la filtración de esa información ocurrió por cuenta de la propia entidad, mediante una autorización para entrevistar al hombre que, con su puño y letra, vinculó al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, con las disidencias de alias Calarcá.

El responsable de revelar esa información, autorizado por la Fiscalía, es un integrante de las disidencias de las Farc que fue capturado en marzo de 2025 junto a otros dos disidentes. Sin embargo, a dos los dejaron en libertad por cuenta de su supuesta participación en los procesos de paz con el Gobierno Nacional; el otro se quedó encerrado.

Ese trato privilegiado con sus cómplices en las disidencias de las Farc motivó que el disidente preso tomara la determinación de contarle al país lo que estaba ocurriendo al interior del Gobierno y cómo, según su dicho, un general del Ejército y un alto funcionario de la DNI tenían amplio conocimiento.

Gustavo Petro, alias Calarcá y Luz Adriana Camargo. | Foto: Presidencia/Semana.

Alias Calarcá y su grupo de disidentes fueron capturados en un puesto de control del Ejército y la Policía. Allí se incautaron armas, municiones y equipos de cómputo, que debieron permitir avanzar en una investigación de orden nacional, pero que hasta el momento no revela mayores resultados. Horas después de la captura, la Fiscalía ordenó dejarlos en libertad.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que la Dijín entregó con un año de retraso el material incautado en el caso de alias Calarcá. Parte de la evidencia sigue sin ser extraída por el CTI. Esto se conoce tras la suspensión del general Huertas y del director del DNI.… pic.twitter.com/XYC8qyMf8L — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2025