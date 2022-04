Exclusivo | Fiscalía ya comenzó el análisis de evidencia del accidente en que murió Freddy Rincón

Para las autoridades no es claro quién conducía la camioneta e incluso no se descarta que fuera el mismo exjugador.

La Fiscalía General de la Nación comenzó la investigación con las primeras pruebas disponibles sobre el accidente de tránsito en el que murió el exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Eusebio Rincón, ocurrido el pasado lunes 11 de abril.

En ese sentido, si quien manejaba el vehículo no se presenta en las próximas horas, el ente de control procederá a su captura, según adelantó El Tiempo. No obstante, no hay claridad sobre quién lo hizo e incluso no se descarta que fuera el mismo Rincón.

Al respecto, su hijo, Sebastián Rincón, dijo a la salida de la sede de Medicina Legal: “Mi papá no iba manejando, me deja muy tranquilo ante las falsas acusaciones. Que el conductor se sincere, que Dios haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo”.

Fueron funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali los que comenzaron el trabajo de campo, es decir, la recolección de videos y material probatorio, así como el croquis del accidente y el informe de la ambulancia que retiró a Rincón de la cabina de la camioneta, modelo 2015, del lado del copiloto.

Ante esto, Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, aseguró: “Como hay una persona fallecida, todo el material probatorio quedó bajo reserva”.

Fiscalía cita a mujeres que estaban con Rincón

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital vallecaucana, también ha manifestado en repetidas oportunidades que todavía no hay certeza de quién iba conduciendo el vehículo en el que se movilizaba Rincón. Sin embargo, reveló las identidades de sus dos acompañantes el día del fatídico accidente.

“En la camioneta se movilizaban cuatro personas. Se logró establecer que estaban Freddy Rincón, María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés. Todavía se desconoce la información del cuarto sujeto”, precisó Ospina.

El mandatario local enfatizó en que a Rincón no se le pudo realizar la respectiva prueba de alcoholemia debido a que su estado era crítico. Asimismo, señaló que ambas mujeres fueron dadas de alta esta semana.

“La señora María Manuela fue trasladada a la Clínica Colombia. Se le logró practicar la prueba de alcoholemia, la cual resulta negativa. La otra acompañante, Diana Lorena Cortés, se retiró de la Clínica Colombia sin mayores datos”, agregó.

La Fiscalía General de la Nación, de igual manera, señaló que las mujeres tendrán que entregar oficialmente en los próximos días su versión de los hechos, con el fin de identificar al hombre que iba manejando la camioneta y huyó del lugar luego del choque.

Aunque una de las acompañantes afirmó inicialmente que el exjugador era el que conducía, esta información fue desmentida rápidamente por la familia del popular ‘Coloso de Buenaventura’, quien tenía tan solo 55 años de edad.

¿Quiénes son las dos personas que tras el accidente se fueron en un taxi?

La grabación, que ha sido divulgada por varios medios de comunicación en Twitter, muestra la velocidad a la que iban los dos vehículos –el bus del MIO y la camioneta en la que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón– e incluso se observa el momento exacto de la colisión. Además, hay un detalle que ha llamado la atención y es que, al parecer, tras este accidente ocurrido en la calle 5 con carrera 34 al sur de Cali, dos hombres abandonan el vehículo y abordan un taxi.

Minutos después del accidente de Freddy rincón.. quienes son las personas que se van en un taxi..?? pic.twitter.com/bxorgNsZCC — David Baner🌴 (@93Banerdavid) April 12, 2022

Ante esto, la Secretaría de Movilidad detalló que es una de las versiones que está circulando en redes sociales, pero al momento sería el CTI la entidad que asuma dicha investigación para establecer a partir de las huellas en el volante quién iba manejando. De esta manera, queda la incógnita para determinar la identidad de dichas personas.